Inteligentny Świat 2030. Cyfrowe domy i wirtualne elektrownie

Inteligentny Świat 2030 to wizja powszechnie dostępnych dla każdego cyfrowych technologii, wprowadzanych do domów i organizacji, w celu zbudowania lepszej przyszłości poprzez eksplorację i współpracę wielu różnych branż. Nadchodzące dekady będą charakteryzować się złotym wiekiem współpracy między inteligencją ludzką i maszynową, a algorytmy będą wspomagać ludzką inteligencję. Ponieważ technologia rozwija się w tempie wykładniczym, skorzysta na tym całe społeczeństwo - stwierdza raport Intelligent World 2030 firmy Huawei.

Precyzyjne rolnictwo

Zdigitalizowane domy

Elektryczne samoloty

Cyfrowe firmy i smart city

Ekologiczna i inteligentna energia

W sektorze spożywczym do 2030 roku będziemy mogli rutynowo tworzyć zwizualizowane wykresy danych, które stworzą rolnictwo precyzyjne. Zbieranie informacji umożliwi nam kontrolowanie czynników wpływających na wzrost upraw, jak temperatura i wilgotność, dzięki czemu będziemy mogli budować pionowe farmy, na które nie ma wpływu niepewność związana ze zmianą klimatu czy z pogodą – prognozuje raport.- Technologie druku 3D wprowadzają również możliwość wytwarzania sztucznego mięsa zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami smakowymi i dietetycznymi. Do 2030 roku będziemy budować bardziej odporne i zrównoważone systemy żywnościowe, polegać na solidnych danych, a nie na kaprysach niebios - komentuje wiceprezes Huawei Technologies.Według raportu Huawei, nasze domy będą coraz bardziej uporządkowane i zdigitalizowane. Będziemy zarządzać naszymi zasobami dzięki cyfrowemu katalogowi obsługiwanemu przez 10-gigabitową sieć, hologramy i inne technologie.- Automatyczne systemy dostaw przyniosą artykuły gospodarstwa domowego z magazynów do naszych drzwi, gdy tylko będziemy ich potrzebować. Inteligentne systemy zarządzania, które kontrolują nasze fizyczne otoczenie w celu automatycznych interakcji, będą oznaczać, że wiele nowych budynków, w których mieszkamy i pracujemy, może mieć zerową emisję węgla netto. Systemy operacyjne IoT nowej generacji umożliwią ludziom życie i pracę w adaptacyjnych środowiskach, które „rozumieją” ich potrzeby. Szacujemy, że do końca dekady 23 proc. gospodarstw domowych na świecie będzie miało dostęp do szerokopasmowego łącza światłowodowego 10 Gb/s - ocenia Andrew Williamson.Czytaj: Globalny szczyt cyfrowy w Katowicach. Polskie pomysły wzbogacą formułę Do 2030 roku nasze systemy transportowe prawdopodobnie będą zawierać wiele innowacji w wielu różnych wymiarach. Huawei prognozuje, że 50 proc. wszystkich nowych aut sprzedawanych na świecie będą stanowić pojazdy elektryczne. Samochody wykorzystujące zieloną energię i sterowane technologią autonomicznej jazdy zapewnią nam „mobilną trzecią przestrzeń”. Elektryczne samoloty pionowego startu i lądowania (eVTOL) przyspieszą ratownictwo, zmniejszą koszty dostarczania środków medycznych, a nawet mogą zmienić sposób dojazdów do pracy.- Rozwiązania w zakresie mobilności będą wydajne, dostosowane i współdzielone, co oznacza, że ​​pojazdy będą wykorzystywane w dużo bardziej konsekwentny sposób, a podróżowanie stanie się bardziej ekologiczne. Wszystko to będzie wymagało bezpiecznych i stabilnych algorytmów autonomicznej jazdy, ekonomicznych, niezawodnych czujników, szybkiej stabilnej, zintegrowanej sieci powietrzne-ziemia oraz „centralnego mózgu” z ogromną mocą obliczeniową do zarządzania ruchem - zauważa Andrew Williamson.Czytaj: Cyfryzacja w przemyśle. Wszystko zależy od ludzi Miasta do 2030 roku staną się o wiele „inteligentniejsze”, przekształcając się w „smart city”. Rozpowszechnienie nowej infrastruktury cyfrowej umożliwi lepsze zarządzanie środowiskiem miejskim, przy efektywniejszym wykorzystaniu zasobów i większej skuteczności zarządzania miastem. Scentralizowane platformy cyfrowe procesów i usług rządowych sprawią, że będą one przyjazne dla użytkownika i łatwiej dostępne. Pomoże to stworzyć wygodniejsze i bardziej przyjazne miejsce zamieszkania.Do 2030 roku transformacja cyfrowa przyniesie przedsiębiorstwom nową falę modernizacji i wzrost produktywności. Będą korzystać one z bardziej produktywnych maszyn, jak roboty współpracujące i autonomiczne roboty mobilne. Nowe modele biznesowe będą bardziej skoncentrowane na ludziach, z większą elastycznością w zakresie produkcji, logistyki i innych działań. Cyfryzacja pomoże firmom połączyć i graficznie monitorować ich globalne łańcuchy dostaw w celu lepszej odporności w obliczu dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Systemy obliczeniowe oparte na sztucznej inteligencji będą stanowić średnio 7 proc. całkowitych inwestycji firm w IT.Jak prognozuje Huawei, do 2030 roku produkcja energii będzie bardziej ekologiczna i inteligentna. Elektrownie będą wytwarzać energię elektryczną z odnawialnych źródeł w jeziorach i przybrzeżnych obszarach morskich. Pojawi się „internet energetyczny” z technologiami cyfrowymi łączącymi wytwarzanie, przesył i magazynowanie energii, w tym wirtualne elektrownie i „chmura energetyczna”.- Centra danych i wieże telekomunikacyjne o zerowej emisji dwutlenku węgla mogą stać się realną możliwością. W 2030 roku zaufanie cyfrowe będzie podstawowym wymogiem dla naszej infrastruktury społecznej. Będziemy potrzebować zintegrowanych środków technicznych i organizacyjnych, jak blockchain, wykrywanie oszustw AI i obliczenia zwiększające prywatność. Będzie to musiało być połączone z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa, jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO. Środki te zastosowane łącznie zapewnią inteligentny świat z zaufaniem cyfrowym - podsumowuje Andrew Williamson.- Zasadniczo spodziewamy się, że ta dekada będzie okresem ogromnej transformacji cyfrowej, opartej na ogromnych postępach w ogólnej mocy obliczeniowej oraz łączności stacjonarnej i mobilnej - konkluduje.