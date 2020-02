Inter Extreme Masters 2020: O konsekwencjach będziemy rozmawiać po zakończeniu turnieju

Organizowany w katowickim Spodku od 2013 roku Intel Extreme Masters przyciąga średnio 150 tysięcy widzów. Zyskują organizatorzy, zyskuje miasto. Tegoroczna impreza z powodu szalejącego w Europie koronawirusa została zamknięta dla publiczności. I choć sama decyzja nie zaskakuje, to kontrowersje wzbudza czas jej podania - na 12 godzin przed otwarciem bram Spodka i MCK dla kibiców. - O wszystkich kwestiach prawnych, finansowych, organizacyjnych będziemy dyskutować po zakończeniu imprezy - tłumaczy Adrian Kostrzębski, rzecznik ESL Polska.

Decyzja słuszna ale spóźniona

Brak Intela i specjalne środki ostrożności

Święto e-sportu

IEM jest imprezą w części biletowaną. Ceny wejściówek osiągają nawet 5 tys. złotych.- Pierwszą decyzją, jaką podjęliśmy, była możliwość zwrotu biletów. Realizować można to za pośrednictwem dystrybutora biletów - dodaje Kostrzębski.O ile słuszność decyzji nie ulega wątpliwości, tak wiele osób podkreśla, że jest ona zdecydowanie spóźniona.- Należy zgodzić się z wojewodą, iż w obecnej chwili istnieje zbyt duże ryzyko epidemiologicznie i z tego powodu udział publiczności w wydarzeniu został słusznie odwołany. Można mieć jednak obiekcje co do czasu decyzji. Decyzja ta została wydana na 16 godzin przed otwarciem wydarzenia, a zatem wszyscy zainteresowani zdążyli się już pojawić w Katowicach. Tym samym ryzyko zakażania koronawirusem zostało jedynie ograniczone, a nie usunięte. Intel Extreme Masters Katowice jest imprezą sportową, która odbywa się cyklicznie. Zatem w świetle pierwszych doniesień o przypadkach zakażenia w Chinach, a w szczególności we Włoszech, możliwe było szybsze wydanie decyzji w tym zakresie - tłumaczy Adam Ziębicki, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.W połowie lutego z udziału w katowickiej imprezie zrezygnował sponsor tytularny Intel. Z powodu epidemii koronawirusa przedstawiciele Intela podjęli decyzje o nie przyjeżdżaniu do Katowic. W Spodku zabrakło także firmowego stoiska"Wycofaliśmy się z działań wystawienniczych w ramach IEM Expo zgodnie z polityką firmy Intel w zakresie podróży. Nie dotyczy to samego turnieju, Intel pozostaje jego sponsorem tytularnym. Kontynuujemy ścisłą współpracę z organizatorem imprezy, firmą ESL, odnośnie realizacji turnieju" czytamy w komunikacie prasowym Intela.W 2019 roku w ciągu dwóch weekendów IEM odwiedziło 174 tys. osób. Był to rekord frekwencji imprezy. Rozgrywki IEM w internecie oglądało wówczas 230 mln osób.- 6 lat temu było to podjęcie ryzyka dla wszystkich. Zarówno dla ESL (Electronic Sports League – przyp. red.) jako organizatora rozgrywek, firmy Intel jako głównego partnera oraz dla miasta Katowice. Katowice musiały podjąć decyzję czy wpuścić do Spodka rozgrywki komputerowe, gdzie nikt nie był pewny jak to się przyjmie, jaki będzie odbiór. To było wyzwanie, to była próba. Okazało się, że próba udana - tłumaczył w naszym programie "Gospodarczym okiem" Krzysztof Jonak z Intel Corporation.Zobacz więcej: Intel Extreme Masters Katowice 2019 - ryzyko, które się opłaciło