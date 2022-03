Interdyscyplinarne laboratoria Skriware trafią do amerykańskich szkół

Skriware, spółka działająca na światową skalę w branży EdTech, podpisała pierwszą umowę dystrybucyjną z partnerem ze Stanów Zjednoczonych - firmą New Ascent. Umowa dotyczy dostarczenia do wybranych amerykańskich szkół interdyscyplinarnych laboratoriów SkriLab.

Wybór New Ascent jako dystrybutora innowacyjnych pracowni druku 3D i robotyki SkriLab był podyktowany wysoką renomą firmy, która na co dzień współpracuje ze szkołami NASA. Do tej pory spółka Skriware wraz z amerykańskim partnerem biznesowym zrealizowała zamówienia inicjalne na 4 laboratoria, jedno z nich zostało już sprzedane.









S kriLab to autorskie laboratoria edukacyjne, które oparte jest na druku i modelowaniu 3D, robotach edukacyjnych, narzędziach do programowania oraz platformie oniline dedykowanej nauczycielom. Cała oferta produktowa składa się z kombinacji wdrożeń hardware oraz software, które są sprzedawane bezpośrednio przez dystrybutorów oraz w modelu SaaS, który stanowi istotny czynnik wzrostu skali biznesu.

- Zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z firmą New Ascent, ponieważ cieszy się ona w branży wielkim uznaniem i robi rzeczy niezwykłe. Ten kontrakt to dla nas bardzo ważny etap na drodze ekspansji zagranicznej i wierzymy, że dzięki tej współpracy, otwiera się przed nami szansa zainteresowania produktami Skriware wielu osób ze Stanów Zjednoczonych, którym bliska jest idea nowoczesnej i efektywnej edukacji. Umowa została podpisana na dwa lata - mówi cytowany w komunikacie prezes Karol Górnowicz



Poza Polską z rozwiązań Skriware korzysta ponad 300 szkół i instytucji zagranicznych.



Skriware to spółka działająca w branży EdTech dostarcza dzieciom praktyczną i angażującą edukacje dopasowaną do potrzeb XXI wieku. Do tej pory w polskich szkołach wyposażono ponad 2 tysiące laboratoriów.