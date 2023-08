Internet od Elona Muska wspomoże mongolskie górnictwo

Komisja Regulacyjna Łączności Mongolii udzieliła firmie SpaceX, której właścicielem jest znany miliarder Elon Musk, licencji na dostarczanie usług internetowych opartych na systemie satelitarnym Starlink.

Wraz z gwałtownym rozwojem technologii cyfrowych dostęp do internetu staje się dobrem podstawowym. Zapewnienie możliwości korzystania z sieci niezależnie od miejsca zamieszkani leży w gestii nie tylko podmiotów prywatnych, ale również państw chcących zachować konkurencyjność swoich gospodarek. W tej kwestii warto spojrzeć na działania podjęte przez rząd Mongolii.

Docelowo Starlink będzie się składać z 12 tysięcy satelitów

7 lipca br. Komisja Regulacyjna Łączności Mongolii udzieliła firmie SpaceX, której właścicielem jest znany miliarder Elon Musk, licencji na dostarczanie usług internetowych opartych na systemie satelitarnym Starlink. Rozwiązanie to tworzy sieć satelitów telekomunikacyjnych poruszających się po niskiej orbicie okołoziemskiej. Docelowo Starlink będzie się składać z 12 tys. satelitów.

Mongolia to niespełna 3,5 milionowe państwo o gęstości zaludnienia na poziomie 2 os./km kw.– jednej z najniższych na świecie. W związku z nierównomiernym rozkładem populacji, rozwój infrastruktury internetowej nie należy tam do łatwych zadań. Mimo to w ciągu ostatnich 6 lat Mongolia zaliczyła duży progres w dziedzinie infrastruktury światłowodowej, czego odzwierciedleniem jest liczba użytkowników internetu.

Według danych Banku Światowego w 2021 r. 84 proc. obywateli tego państwa korzystało z internetu, podczas gdy jeszcze w 2017 r. było to 24 proc. Jest to przede wszystkim skutek rządowego programu transformacji cyfrowej oraz programu New Recovery Policy, którego celem jest poprawa stanu gospodarki po pandemii, w tym rozwój obszarów wiejskich.

Z łączności Starlink skorzystają mongolskie kopalnie

Internet od SpaceX natomiast ma służyć przede wszystkim osobom zamieszkującym tereny z dala od głównych skupisk ludności. Jego drugim celem jest wsparcie bardzo ważnego dla tego kraju przemysłu wydobywczego. Według danych World Mining Congress działalność kopalni odpowiada za 90 proc. eksportu Mongolii oraz zapewnia 30 proc. dochodów budżetu tego państwa.

Jednocześnie kopalnie, a co za tym idzie ich pracownicy, są często oddaleni od dużych ośrodków miejskich. W tym sensie usługi SpaceX pozwoliłyby poprawić jakość życia również tej grupy społecznej.

Uzyskanie przez SpaceX licencji mongolskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego wywołała oburzenie niektórych chińskich komentatorów, którzy w tym przedsięwzięciu doszukują się działań USA, które miałyby wykorzystywać ten system w celach militarnych skierowanym przeciw Chinom. Takiemu poglądowi sprzeciwia się mongolskie ministerstwo rozwoju cyfrowego i komunikacji, które przekazało serwisowi Asia Times, że kwestie infrastruktury komunikacyjnej są określone porozumieniami, które Mongolia w pełni respektuje.