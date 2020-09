Internet rzeczy. Więcej marzeń i planów niż realnych działań

Liczba urządzeń IT, które nas otaczają, ciągle rośnie, A to sprawia, że bezpieczeństwo i ochrona danych stanowią wielkie wyzwanie - tym bardziej, że dostęp do jednego urządzenia zwykle otwiera drogę do konkretnej sieci.

Majewski dodaje, że internet rzeczy to bardzo szerokie pojęcie: - Od rozwiązań fabrycznych, przemysłowych, poprzez rozwiązania klienckie jak smartdomy aż po rozwiązania indywidualne, jak np. urządzenia, które monitorują nasze procesy życiowe – sen czy ciśnienie krwi. To wszystko przechodzi do chmury, gdzie jest potem procesowane.Krzysztof Radziwon partner, szef działu doradztwa biznesowego w KPMG stwierdza, że to, co się dzieje z IoT, jest podobne do tego, co się działo z aplikacjami mobilnymi.- Były one wdrażane od strony biznesu - to on przychodził z pomysłem, mówiąc "zróbmy to czy tamto". Tylko po jakimś czasie te rozwiązania okazywały się niestandardowe. Dlatego strona IT musi być pełnoprawnym partnerem dla biznesu. Przedsiębiorstwo także musi się zastanowić, po co to chce zrobić. Czy tylko dlatego, że może to zrobić, czy ma to przynieść wartości dodane – tłumaczy nasz rozmówca.Marcin Trzciński, prezes zarządu Mirror Investment, twierdzi, że wdrażane są nowe rozwiązania IoT, a oferta jest coraz szersza.- Ale ten rozwój hamują kwestie regulacji prawnej, gdzie te rozwiązania nie są dookreślone. W Polsce stajemy przed barierą, bo nie wiemy, do czego mamy się odnosić. To powstrzymuje rozwój - tłumaczy.Tekst powstał na podstawie dyskusji podczas panelu „Internet rzeczy”, który odbywał się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.