Internet shutdown, czyli jak lider ogranicza dostęp do sieci

Indie w 2022 r. po raz piąty z rzędu okazały się krajem, w którym najczęściej państwo ograniczało dostęp do internetu poprzez wyłączenia sieci.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Tak zwany „internet shutdown” zdarzył się w zeszłym roku największym państwie subkontynentu aż 84 razy. Tak wynika z raportu nowojorskiej grupy wspierającej prawo dostępu do globalnej sieci Access Now.

Access Now wyliczyła również, że w latach 2015-2022 - a więc w okresie przyspieszonego rozwoju dostępu do sieci po upowszechnieniu się standardu 4G - organy nadzorujące internet w Indiach zablokowały co najmniej łącznie 55,5 tys. stron internetowych, postów w mediach społecznościowych oraz kont użytkowników. Po wprowadzeniu prawa nakazującego administratorom stron i sieci społecznościowych usuwania wpisów oraz blokowanie kont na mocy nakazu administracyjnego, praktyki takie stały się jeszcze łatwiejsze.

Cenzura, czy obrona porządku społecznego w internecie?

Rząd twierdzi, że powodem przyjęcia regulacji jest konieczność ochrony porządku społecznego i moralności publicznej. Opozycja i organizacje społeczeństwa obywatelskiego uznają te działania za przejaw cenzury o charakterze politycznym.

Indie znalazły się na czele niechlubnego rankingu po raz piąty z rzędu. W zeszłym roku prawie co drugi internet shutdown na świecie miał miejsce w tym kraju. Większość wyłączeń (49) związana była ponownie z sytuacją w Kaszmirze. Po odebraniu w 2019 r. autonomii temu jedynemu w większości muzułmańskiemu stanowi specjalnego statusu oraz przekształcenie go w nadzorowane bezpośrednio z New Delhi terytorium, wyłączenia sieci stały się jednym z często stosowanych narzędzi kontroli nad niespokojnym terytorium.

Dzięki temu trudniej było Kaszmirczykom organizować protesty oraz przekazywać informacje na zewnątrz silnie zmilitaryzowanego regionu. W styczniu i lutym zeszłego roku szesnaście razy pod rząd ogłaszano trzydniowe ograniczenia w dostępie do sieci i wolności poruszania się, by zapobiec rozpowszechnianiu się protestów.

Do podobnych wniosków co do rozpowszechnionej w Indiach praktyki wyłączania sieci dochodzi litewska firma Surfshark w swoim raporcie dotyczącym cenzury internetowej (Internet Censorship Tracker). Podaje ona liczbę „jedynie” ponad 450 godzin w 2022 r., jako łączny czas wyłączenia sieci w Kaszmirze.

Internet shutdown nie świadczy o braku demokracji. Nie zawsze

Czemu Indie tak wysoko są w przywoływanych statystykach? Jednym z powodów jest oczywiście wielkość kraju i liczebność populacji. Paradoksalnie demokratyczny system Indii sprawia, że o praktykach wyłączania internetu obywatele i dziennikarze informują na bieżąco, a normą ciągle jest swobodny dostęp do treści. Dla przykładu autorytarne Chiny nie muszą wyłączać internetu, ponieważ niemal w czasie rzeczywistym kontroluje treści pojawiające się w chińskiej sieci. Ta zaś jest w praktyce oddzielona od reszty światowego internetu.

Państwem o drugim największej ilości shutdownów w 2022 r. była Ukraina, ze względu na trwającą agresję rosyjską wymierzoną także w infrastrukturę cyfrową. Trzeci na liście był Iran, który na jesieni zeszłego roku starał się zapobiec protestom społecznym i walkom ulicznym w wielu miastach teokratycznej dyktatury.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma