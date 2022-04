Internet może zdrożeć. Niejednoznaczna ocena projektu ustawy

Ograniczanie konkurencji rodzi ryzyko mniej korzystnych warunków handlowych, jednak bezpieczeństwo państwa nie powinno być postrzegane wyłącznie przez pryzmat finansowy - tak do jednego z przepisów nowelizowanej właśnie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa odnosi się Krzysztof Dyki, ekspert od rynku telekomunikacyjnego, prezes ComCERT. Z kolei według Andrzeja Arendarskiego, prezydenta Krajowej Izby Gospodarczej, jakiekolwiek przepisy nie powinny być sprzeczne z zasadami równego dostępu do rynku.

Pomimo zastrzeżeń przedstawicieli branży telekomunikacyjnej, w projekcie nadal jest m.in. zapis o wykluczeniu z budowy polskiej sieci 5G przedsiębiorców telekomunikacyjnych spoza Europy.



- Ograniczanie konkurencji oczywiście spowoduje ryzyko mniej korzystnych warunków handlowych, jednak bezpieczeństwo państwa nie powinno być postrzegane wyłącznie przez pryzmat finansowy - twierdzi Krzysztof Dyki, ekspert od rynku telekomunikacyjnego, prezes ComCERT.

Czytaj też: Vigo System zmniejsza przychody, ale zgodnie z planem



Jego zdaniem, jeżeli rząd podejmuje decyzje o wykluczeniu poszczególnych grup podmiotów, to można założyć, że wykonał analizy i posiada wiedzę o skutkach finansowych rozwiązania, które uważa za optymalne pod kątem naszego bezpieczeństwa.



- Jeżeli taka analiza została wykonana oraz formalnie zabezpieczono ryzyko nadużywania pozycji dominującej przez pozostałych wykonawców, to nie ma ryzyka negatywnego wpływu ograniczenia konkurencji na przyszłe koszty zakupów sprzętu, oprogramowania i usług - uspokaja Krzysztof Dyki.

Potrzebna regulacja cyberbezpieczeństwa

Stan prac

Według niego zagadnienia te pozostają otwarte, co może skutkować problemami w przypadku niezbędności wykonania analiz bezpieczeństwa na potrzeby oceny ryzyka danego dostawcy lub w przypadku ewentualnych sporów procesowych.W ocenie Krzysztofa Dykiego nowa wersja projektu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa to dobry krok naprzód, który nie spowoduje istotnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.- Zaległości naszego kraju w domenie cyberbezpieczeństwa są poważne i wymagają szeregu kompleksowych działań, na czele z budową centralnego, wyspecjalizowanego ośrodka zajmującego się analizami, badaniami, certyfikacją i usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa - podsumowuje Krzysztof Dyki i zwraca uwagę, że dziś taka jednostka w naszym kraju nie istnieje.Mariusz Busiło, ekspert z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, jest tu jednak bardziej krytyczny. - Moje osobiste zdanie jest takie, że projekt ustawy nie poprawi w sposób magiczny naszego cyberbezpieczeństwa. Wręcz odwrotnie, z jego niechlujnie przygotowanymi przepisami może wpłynąć negatywnie na cyberbezpieczeństwo - ostrzega Mariusz Busiło i wskazuje, że w projekcie brakuje podstaw do tworzenia relacji współpracy partnerskiej między sektorem prywatnym i publicznym, jest natomiast próba centralistycznego dekretowania „bezpieczeństwa”. - Nie wierzę w skuteczność tego podejścia - wyraża swoje wątpliwości Mariusz Busiło.Andrzej Arendarski z KIG ocenia, że wielu nieścisłości czy nieprecyzyjnych zapisów w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa można byłoby uniknąć, gdyby prowadzono otwarty dialog w ramach konsultacji publicznych. Tak się jednak nie stało.- Jedyne konsultacje odbyły się we wrześniu 2020 r. w odniesieniu do pierwszej wersji ustawy. Aktualnie na stole mamy siódmą wersję projektu - przypomina prezes KIG i uważa, że dziś konieczny jest powrót do konsultacji w otwartej formule. - Być może pozwolą one na wypracowanie takich rozwiązań, które uwzględnią potrzeby państwa w zakresie cyberobronności, z jednoczesnym poszanowaniem zasad gospodarki rynkowej i potrzeb klientów korzystających z usług telekomunikacyjnych - zastanawia się Andrzej Arendarski.Projekt ustawy z dnia 15 marca 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw trafi wkrótce pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Po jego akceptacji zostanie przekazany do dalszych prac w Sejmie i Senacie. Autorem tego projektu jest resort cyfryzacji.