Inwestorzy mówią "sprawdzam". To koniec finansowego raju

Mocne przeceny na rynku start-upów. - Inwestorzy dwa, trzy razy oglądają każdą złotówkę - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Comarchu Andrzej Przewięźlikowski.

Czy sektor finansowy i ubezpieczeniowy odczuwa nadchodzące spowolnienie gospodarcze?



Andrzej Przewięźlikowski, wiceprezes Comarchu: Dynamicznie rozwija się biznes usług dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego. W pierwszej połowie tego roku mieliśmy o około 20 procent wyższe przychody niż w analogicznym okresie 2021. To jest coraz silniej rosnący segment w skali całego Comarchu.

Dotyczy to wszystkich rynków, na których prowadzimy biznes; 60 procent przychodów ze sprzedaży mamy z Polski, a reszta pochodzi od zagranicznych klientów. Głównie z krajów Beneluksu, Bliskiego Wschodu i Azji. Szczególnie mocno rozwijamy się w Azji, która w ostatnich latach stała się drugim najważniejszym rynkiem, a pierwszym jest wspomniany Beneluks.

Czy odczuwalne spowolnienie w gospodarce może wpłynąć na zmniejszenie liczby zamówień? Firmy będą oszczędzać?

– Banki nie mają po prostu innego wyjścia, muszą inwestować w nowe technologie. Te nowe technologie pozwalają im po pierwsze zaoszczędzić spore kwoty, a po drugie wygenerować dodatkowe przychody i zatrzymać przy sobie klientów. Tak naprawdę nie ma obecnie inicjatyw, które są planowane na lata. To są projekty na tu i teraz, na maksymalnie kilkanaście miesięcy do przodu – po to, żeby firmy mogły wyjść z tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły. Systemy informatyczne dają taką możliwość.

– Bez wątpienia jest trochę różnic, ale to nie są znaczące problemy. Patrząc na rynek bankowy czy ubezpieczeniowy, produkty oferowane przez Comarch są bardzo do siebie podobne. Oczywiście jedne rynki są bardziej zaawansowane, inne mniej.

Na rynkach azjatyckich głównie wykorzystywane są smartfony i to stanowi kanał dostępu do produktów bankowych. Tam załatwianie spraw właśnie z wykorzystaniem komórki jest dużo powszechniejsze niż w Europie. Płatności, przelewy, dostęp do karty, kredyty – te usługi są do siebie zbliżone na wszystkich rynkach.

Jeżeli chodzi o metodykę pracy, w informatyce nie stanowi to problemu. My nie mamy kłopotów z przygotowaniem projektu w Arabii Saudyjskiej czy w Tajlandii, mamy bowiem ludzi, którzy mówią w lokalnych językach. Podobnie jest w Europie, gdzie wszędzie zatrudniamy kompetentnych specjalistów. Bariera językowa jest widoczna, zauważalna, ale nie utrudnia prowadzenia biznesu. Realizowanie projektów, po tylu latach doświadczeń, to prosta inżynierska praca.

Mamy podział sprzedaży na tak zwane globalne centra biznesowe, które są w różnych lokalizacjach na świecie. Te, z którymi pracujemy w obszarze finansów, to przede wszystkim Beneluks z siedzibą w Brukseli, Bliski Wschód z siedzibą w Dubaju oraz Azja z centralą w Bangkoku.

Mamy także sprzedaż z Polski, która obejmuje całą pozostałą część Europy i Skandynawię. Natomiast w tych biurach są pracownicy mówiący w lokalnych językach – to oni znają specyfikę biznesu, budują sieci kontaktów, zdobywają potrzebne zaufanie klientów, pozyskują zamówienia. Współpraca między naszą centralą a zagranicznymi lokalnymi biurami jest bardzo ścisła. To nie jest sprzedaż software’u z półki, tylko sprzedaż rozwiązań ściśle dopasowanych do potrzeb danego klienta.

Przy podpisywaniu kontraktów konieczne są zapisy o waloryzacji cen w oparciu o wskaźnik inflacji



A sprawa kosztów, w tym wysokich cen energii? Czy dziś zaczyna to mieć duże znaczenie?

– Wszystkie umowy staramy się maksymalnie transparentnie przedyskutować z klientem w momencie ich podpisywania, na przykład bardzo często mamy zapisy, które wprost mówią, że indeksujemy stawki w zależności od wskaźnika wzrostu wynagrodzenia publikowanego przez GUS. Klienci są świadomi, że niestety, jeżeli jest inflacja (a ta napędza wzrost płac), to automatycznie rosną koszty realizacji projektu.

Oczywiście największym wyzwaniem są negocjacje z klientami zagranicznymi, na przykład w Azji, gdzie inflacja jest na poziomie 5 procent – trudno jest im zrozumieć, że u nas przekracza 17 procent. Problemem jest wzrost cen energii – to się przekłada na kontrakty w obszarach data center. Tutaj staramy się działać w ramach własnych centrów danych, które znajdują się w kilku krajach. W tym momencie część operacji data center przenosimy z Polski do Francji. Z naszych analiz wynika, że we Francji prąd jest kilka razy tańszy niż u nas.

Comarch miał dedykowany fundusz na pozyskanie rozwiązań przygotowanych przez start-upy. Jaki jest jego los?

– W ciągu ostatniego roku zgłosiło się do nas kilkadziesiąt start-upów. Przejrzeliśmy te projekty bardzo dokładnie, ale po weryfikacji uznaliśmy, że żaden nie odpowiadał na potrzeby biznesowe Comarchu. Wydaje się, że nie będziemy tego kontynuować w najbliższym czasie.

– Zrobiliśmy w ramach tych działań dwie rzeczy. Pierwszą było utworzenie spółki Apfino, która łączy świat MŚP ze światem finansowym. To jest platforma, która daje firmom dostęp do takich funkcji, jak faktoring czy windykacja, a teraz będziemy uruchamiać opcję płatności internetowych. Ten nasz start-up rozwija się dynamicznie i już ponad 1000 firm korzysta z tych rozwiązań. Takie rozwiązanie biznesowe ma sens tu i teraz, i w obecnej sytuacji rynkowej będzie się rozwijać. Dlatego inwestujemy w działalność Apfino i będziemy pozyskiwać szerszą grupę klientów.

Drugim projektem jest platforma sprzedażowa Wszystko.pl. Serwis już wystartował i aktualnie nawiązujemy współpracę z firmami, które będą oferować swoje produkty z wykorzystaniem tej platformy.

– Teraz, przy dużej inflacji i wysokich stopach procentowych, rynek start-upów i rozwiązań technologicznych nie żyje obietnicami dobrych rezultatów. Kolejne rundy pozyskiwania finansowania nie są już takie łatwe. Przychodzą bowiem inwestorzy i pytają „to, co zrobiliście, to, na co otrzymaliście pieniądze – na jakim to jest etapie? Kiedy będą z tego zapowiadane zwroty kapitału?”. Okazuje się, że albo tego nie ma, albo potencjalny zysk jest dużo mniejszy od wcześniej zapowiadanego. Mamy do czynienia z dużym przewartościowaniem wycen tych biznesów – oczywiście w dół. Wyceny z pierwszej połowy tego roku są już nieaktualne.

Nie ma już dobrych wujków z kasą. Kluczowe pytanie: kto to kupi i ile będzie można zarobić

W Comarchu podchodzimy do zarządzania finansami bardzo konserwatywnie. Każdą złotówkę oglądaliśmy na trzy strony, a teraz nawet na cztery. Zagrożenie przysłowiowym wyrzucaniem pieniędzy w błoto nie istnieje. Przedsiębiorcom, którzy przychodzą do Comarchu z pomysłami, zawsze zadaję te same pytania: kto kupi tę usługę i ile będzie można na tym zarobić.

Często jest to wizja nie do zweryfikowania z rzeczywistością biznesową, a często tylko próba pozyskania środków z nadzieją, że taka duża jednostka, jak Comarch, zadecyduje za nich, jak powinni pracować. My jesteśmy inżynierami do bólu: oceniamy i analizujemy wszystkie aspekty. Cała idea przedsiębiorczości polega na tym, że są ludzie, którzy mają pomysł i ustalają próg akceptacji ryzyka, a przy tym zakładają poniesienie konsekwencji rynkowych.

Przez lata nowe projekty były siłą napędową rozwoju. Tak przynajmniej się powszechnie wydawało. Dużo inwestycji kapitałowych funduszy typu venture capital było lekkomyślnych i napędzanych chęcią szybkiego zysku czy nawet czystej spekulacji. Nikt się nie zastanawiał, czy to wyjdzie, czy nie, licząc na to, że może następny fundusz na wyższym etapie odkupi akcje.

W 2001 roku kilkadziesiąt procent kapitału wyparowało z dotcomów, które były klasycznymi start-upami. Natomiast inaczej jest z e-commerce, który ma się dobrze. Na fali euforii fundusze inwestycyjne oceniały biznesy nie pod kątem przyszłych zysków, tylko tego, czy prowadzą je świetni ludzie, czy jest zgromadzony dobry zespół i czy oni rokują na przyszłość.

Dla mnie obok metryki personalnej liczy się pomysł na przyszłość i możliwość zarobienia na tym. Mówię o zarobku w przewidywalnym, z góry ustalonym terminie. Nie mówię o działalności misyjnej czy fundacjach, które mają z założenia inne cele. Trzeba głośno powiedzieć „sprawdzam” i podliczyć poniesione nakłady oraz uzyskiwane dochody.

Gdy stopy procentowe były na niemal zerowym poziomie lub wręcz ujemne, w większości gospodarek na świecie bardzo łatwo się inwestowało. Pieniądz kosztował bardzo mało. Teraz pieniędzy brakuje i jeszcze trzeba ponosić tak duże koszty ich pozyskiwania. Rynek weryfikuje aktywa i również start-upy poddane są weryfikacji. Wyceny znacząco spadły – o połowę, nawet o dwie trzecie – i czasem może warto ten biznes po prostu zamknąć.

Dla start-upów nastały ciężkie czasy, pozyskiwanie środków na nowe projekty jest coraz trudniejsze

Nas w Comarchu interesuje rozwój długofalowy, a mniej jednorazowy wystrzał zysku. Firmy buduje się na wiele lat i trzeba wykorzystywać własny potencjał oraz inwestować we własny rozwój. Mamy dedykowane budżety na realizowane projekty i sami wiele nowych projektów staramy się przygotowywać z myślą o przyszłości.