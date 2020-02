Inwestorzy rozczarowani spowolnionym wzrostem przychodów Alphabetu

Ostatnie wyniki kwartalne Alphabetu, spółki matki Google'a, spotkały się z rozczarowaniem inwestorów ze względu na wolniejszy niż spodziewany przez analityków wzrost przychodów holdingu - podał we wtorek dziennik "Financial Times".

Jak odnotował "Financial Times", większość inwestorów spodziewała się końcoworocznego spowolnienia po mocnym poprzednim kwartale. Prognozy analityków wskazywały na wzrost przychodu netto o 20,5 proc. do 38,4 mld dol. Tych nadziei nie spełnił wykazany przez firmę wzrost o 18 proc. do 37,6 mld dolarów. Po poniedziałkowym zamknięciu NasdaqGS Alphabet notował spadki sięgające 4 proc., wymazujące całodniowe zyski.

Do słabszego niż oczekiwany wyniku miały się przyczynić krótszy okres zakupowy między amerykańskim Świętem Dziękczynienia a Bożym Narodzeniem, wahania kursów walut i wyraźnie słabszy rozwój pozareklamowej działalności koncernu (m.in. z usług chmurowych, sprzedaży sprzętu oraz ze sklepu z oprogramowaniem Google Play), które odpowiadają za ok. 20 proc. przychodów Alphabetu. W okresie październik-grudzień 2019 r. ich wzrost spowolnił do 22 proc. w porównaniu do wzrostu o 39 proc. w trzech poprzednich miesiacach.

Jak podał "FT", w odpowiedzi na naciski ze strony inwestorów Alphabet po raz pierwszy wyszczególnił w sprawozdaniu kwartalnym informacje o wynikach platformy YouTube oraz usług opartych na chmurze obliczeniowej.

Z raportu firmy wynika, że należąca do niej platforma wideo zyskuje na znaczeniu i odpowiada już za blisko 14 proc. całkowitych przychodów Google'a z reklam (wbrew spodziewaniom analityków na poziomie ok. 20 proc.). W całym ubiegłym roku reklamy na YouTubie były warte dla holdingu ponad 15 mld USD, co ma stanowić wzrost o 36 proc.

Alphabet po raz pierwszy ujawnił również wyniki działu chmury obliczeniowej. Przychody w tym obszarze w ostatnim kwartale 2019 r. wzrosły o 53 proc. do 2,6 mld dolarów.

Jak zauważył londyński dziennik, pomimo spowolnienia we wzroście przychodów, koncern z Mountain View nie miał problemów z przekroczeniem oczekiwań dotyczących zysków. W ostatnim kwartale 2019 r. wzrosły one o 20 proc. - pomimo wyższych o 53 proc., sięgających 2 mld USD strat z ambitnych projektów obciążonych wysokim ryzykiem.

W dużej mierze przyczyniło się do tego zmniejszenie rezerwy podatkowej Alphabetu o ponad miliard dolarów względem 2018 r. - podkreślił "FT".

W styczniu 2020 r. wartość giełdowa Alphabetu po raz pierwszy przekroczyła bilion dolarów.