Inwestorzy zachowują ostrożność po zapowiedzi "Diablo 4" i innych gier

Firma Activision Blizzard rozpoczęła tydzień na giełdzie spadkami wbrew szerszym trendom rynkowym i dobremu przyjęciu zapowiedzi m.in. "Diablo 4". Inwestorzy zachowali ostrożność względem koncernu z Santa Monica, który nadal jest daleki od nadrobienia ubiegłorocznych strat.

Oryginalne "Diablo" ukazało się pod koniec 1996 r. Ostatnią produkcją z serii było wydane w 2014 r. rozszerzenie "Reaper of Souls" do opublikowanego dwa lata wcześniej "Diablo 3". Premiera "Overwatch" miała miejsce w maju 2016 r.Tegoroczny BlizzCon rozpoczął się skierowanymi do fanów studia przeprosinami w związku z ostatnimi posunięciami firmy. Choć w przemówieniu prezesa J. Allena Bracka nie padły konkretne nazwiska ani nazwy państw, wyrazy żalu i obietnica poprawy w związku ze "pochopnymi decyzjami" i "niesprostaniem stawianym sobie wysokim standardom" zostały odczytane jako nawiązanie do październikowych kontrowersji związanych z wolnością słowa podczas wydarzeń e-sportowych organizowanych przez Blizzarda.Firma spotkała się z niezadowoleniem graczy i amerykańskich polityków po zawieszeniu jednego z uczestników e-sportowych zawodów "Hearthstone", gdy podczas transmisji wyraził poparcie dla demonstracji w Hongkongu. Podobna kara spotkała również trzech studentów, którzy na turnieju w USA podnieśli transparent z hasłem: "Wolność dla Hongkongu - bojkot dla Blizzarda".Krytycy zarzucili firmie, że ogranicza swobodę wypowiedzi w imię utrzymania dostępu do ważnego rynku ChRL. Blizzard oświadczył, że jego decyzje nie były związane z treścią wystąpień, tylko szerokim regulaminowym zakazem manifestowania poglądów politycznych na organizowanych przez spółkę wydarzeniach.