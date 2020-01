iPhone z dwucyfrowym wzrostem dostaw w Chinach

Dostawy iPhone'ów za grudzień wzrosły na rynku ChRL o blisko 20 procent w porównaniach rok do roku. Konsumenci szykują się na okres świąteczny związany z Chińskim Nowym Rokiem przypadającym 25 stycznia - podała agencja Bloomberga, cytując rządowe dane.

W grudniu zanotowano 18,7-proc. wzrost dostaw w porównaniach rok do roku, do poziomu 3,18 mln sztuk. Agencja prasowa powołuje się na dane rządowego think tanku China Academy of Information and Communication Technology (CAICT), która gromadzi informacje o całkowitych dostawach smartfonów i liczbie dostarczonych telefonów z systemem Android.

Mimo wzrostu Apple, ogólne dostawy smartfonów w Chinach spadły w porównaniach rok do roku o 13,7 proc., czyli poniżej 30 mln sztuk.

Wzrost dostaw telefonów Apple'a stanowił przyśpieszenie w stosunku do poprzednich miesięcy, gdzie dostawy utrzymywane były na stałym poziomie przez premierę iPhone'a 11 we wrześniu.

Bloomberg zwrócił uwagę, że informacja zaowocowała wzrostem giełdowej wartości akcji dostawców Apple'a takich jak AMS, Infineon Technologies, STMicroelectronics czy Dialog Semiconductor.

Cytowani analitycy wskazali, że dostawy iPhone'ów wzrosły mimo braku wsparcia urządzeń dla technologii 5G. W najnowszych modelach Apple poprawiło też czas pracy na baterii i jakość aparatów przy jednoczesnym obniżeniu ceny najtańszego modelu o 50 USD.

Dane rządowe wskazują, że iPhone 11 sprzedaje się w ChRL lepiej od poprzedniej generacji tych sprzętów. Obserwatorzy rynku wskazują też, że dane z grudnia pozwalają na optymizm w okresie Chińskiego Nowego Roku.

Agencja Bloomberga oceniła jednak, ze Apple w Chinach musi mierzyć się z rosnącą konkurencją ze strony lokalnych producentów z koncernem Huawei na czele. Chińska firma mimo międzynarodowych problemów uzyskała w 2019 r. dominującą pozycje na rodzimym rynku. Udział w rynku Apple może zaś spadać na przestrzeni obecnego roku przez nieobsługiwanie standardu 5G, co zaczynają oferować rywale.