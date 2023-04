Iran: CNN: sprzedawane Rosji irańskie drony opierają się na nielegalnie pozyskanej niemieckiej technologii

Sprzedawane Rosji irańskie drony Shahed-136 są napędzane silnikiem opartym na niemieckiej technologii nielegalnie zdobytej przez Iran prawie 20 lat temu - poinformowała w piątek stacja CNN, powołując się na ustalenia badającej sprzęt militarny organizacji Conflict Armament Research (CAR).

CNN podkreśla, że odkrycie do którego doprowadziło szczegółowe badanie szczątków dronów odzyskanych na Ukrainie wyraźnie pokazuje zdolność Iranu do kopiowania i rozwijania nielegalnie zdobytej technologii wojskowej. Wywołuje to obawy, że Moskwa może dzielić się z Teheranem zachodnim uzbrojeniem odzyskanym na ukraińskim polu bitwy.

"Rosja chce irańskich dronów i rakiet balistycznych; Iran chce rosyjskich inwestycji i handlu. Według irańskich urzędników w ciągu ostatniego roku Rosja stała się największym inwestorem zagranicznym w Iranie" - zauważa CNN.

CAR był dotychczas w stanie zbadać komponenty dwudziestu irańskich dronów, używanych w Ukrainie. Połowa to bezzałogowce Shahed-136.

Udało się potwierdzić, że silnik w Shahed-136 został opracowany na podstawie inżynierii wstecznej przez irańską firmę Oje Parvaz Mado Nafar. Firma została objęta sankcjami przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Unię Europejską w grudniu ubiegłego roku.

Taimur Khan, analityk CAR uważa, że biorąc pod uwagę fakt, że "Rosja zdobywa wyrafinowaną zachodnią broń na polu bitwy, a współpraca między Moskwą i Teheranem kwitnie, jest prawdopodobne, że będą współpracować przy kopiowaniu tego typu systemów".