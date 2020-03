Iran: Google usuwa z Play Store rządową aplikację ws. koronawirusa

Google usunął z irańskiego Play Store rządową aplikację, pomagającą w wykrywaniu i śledzeniu zakażeń Covid-19. Program oskarżany jest o szpiegowanie użytkowników i przekazywanie nieprawdziwych informacji ws. koronawirusa.

We wtorek Google usunął z oficjalnego Play Store w Iranie aplikację AC19, której celem ma być wykrywanie przypadków koronawirusa w kraju.

Opublikowana przez rząd w Teheranie aplikacja AC19 udostępniona została w ubiegłym tygodniu za pośrednictwem oficjalnej rządowej strony, w Play Store i w kilku dodatkowych sklepach z aplikacjami na smartfony. Krótko po jej pojawieniu się irański minister ds. zdrowia Said Namaki wysłał sms to wszystkich mieszkańców kraju zalecając im pobranie aplikacji.

Użytkownicy instalujący AC19 mają m.in. odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących symptomów Covid-19 - dzięki temu oprogramowanie ma pomóc w wykrywaniu zakażenia koronawirusem oraz zapobiec bezzasadnemu blokowaniu lokalnych szpitali przez zdrowych obywateli. Osoby instalujące aplikację muszą także podać swój numer telefonu oraz wyrazić zgodę na to, żeby AC19 miała dostęp do ich lokalizacji.

I właśnie to wywołało największe kontrowersje u irańskich dysydentów, którzy oskarżyli rząd w Teheranie o wykorzystywanie lęku mieszkańców przez wirusem do wyciągnięcia od nich danych, w tym numerów ich telefonów i informacji o ich lokalizacji w czasie rzeczywistym.Dodatkowo za stworzeniem aplikacji stoi firma Smart Land Strategy, która już wcześniej publikowała aplikacje mobilne dla irańskiego reżimu, w tym dwa klony komunikatora Telegram: Gold Telegram i HotGram. Obie te aplikacje, podobnie jak AC19, zostały usunięte z oficjalnego Play Store po oskarżeniach o to, że wykradają dane użytkowników i przekazują je służbom wywiadowczym Iranu.

Jak donosi strona ZDnet, aplikacja mogła zostać usunięta również dlatego, że przekazywała nieprawdziwe informacje o koronawirusie, w tym zapewniała, że jest w stanie pomóc w wykryciu zakażenia Covid-19, co jest fizycznie niemożliwe za pośrednictwem urządzeń elektronicznych.

Wiele firm technologicznych, w tym Facebook, Apple i Google, zapowiedziało że będą usuwać wszelkie fake newsy dotyczące epidemii, w tym reklamy rzekomych remediów na koronawirusa czy teorie spiskowe.

Rzecznik Google'a nie chciał udzielić informacji dlaczego AC19 została usunięta ze sklepu firmy.

Jak dotąd aplikację zainstalowały przynajmniej cztery miliony Irańczyków. AC19 nadal jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej ac19.ir i w innych sklepach z aplikacjami mobilnymi.

Ministerstwo zdrowia w Teheranie poinformowało w poniedziałek o 7161 przypadkach zakażenia koronawirusem i 237 zgonach.