Kara grożąca platformie TikTok jest coraz bardziej realna. Postępowanie dotyczy danych osób w młodym wieku, których interes bardzo leży na sercu Unii Europejskiej.

O tym, że zapadły niekorzystne dla Tiktoka decyzje poinformowano w piątek (4 sierpnia). Informację podał m.in. portal euronews.com.

Europejski organ praktycznie przeważył szalę w dochodzeniu

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD, ang. European Data Protection Board, EDPB) zdecydowała, że Irlandzka Komisja ds. Danych Osobowych ma podstawy ukarać TikToka karą finansową za to, jak medium społecznościowe obchodziło się z danymi małoletnich użytkowników. Taki obrót sprawy prawdopodobnie przyspieszy działania Irlandczyków, którzy najprawdopodobniej zakończą proces nakładania kary w ciągu najbliższego miesiąca. Nie jest jeszcze pewne, ile będą musieli zapłacić Chińczycy.

Zauważmy, że to Irlandczycy podejmują tu wiążące decyzje, bo siedziba oddziału TikToka w Europie zarejestrowana jest w Dublinie.

Wszystko zaczęło się w 2021 r., kiedy stwierdzono jednoznacznie, że chiński TikTok łamie zasady UE dotyczące danych osobowych, a dokładniej RODO. Jego procedury weryfikacji wieku użytkowników nie spełniały norm nakładanych przez prawo europejskie. Efektem czego osoby w wielu od 13 do 17 lat (ich dotyczyła weryfikacja), mogły być narażone na szkodę. Już samo istnienie takiej możliwości zainteresowało organy regulacyjne i unijne. W toku sprawy zaczęto baczniej przyglądać się temu, jak chińskie medium przetwarza dane nieletnich użytkowników.

TikTok robi dobrą minę do złej gry. Nie będzie to pierwsza kara i pewnie nie będzie ostatnia

Decyzji EROD raczej się spodziewano. Aby odpowiedzieć na krytykę w piątek TikTok informował o kolejnych działaniach jakie podejmuje, aby poprawić swoją sytuację. Firma chce zrewidować swoje procedury i zapewnić ich zgodność z europejską regulacją. W myśl tej, media elektroniczne mają więcej uwagi poświęcać monitorowaniu zawartości publikowanej przez użytkowników i używaniu ich danych.

Zarazem przygotowywana kara nie będzie pierwszą, jaką Tiktok zapłaci. Nie tak dawno, bo w kwietniu europejski oddział medialnego giganta zapłacił 12 milionów 700 tysięcy kary w brytyjskich funtach. Karę tę nałożyły organa kontrolne Zjednoczonego Królestwa. Powód był dość jednoznaczny. Londyn uznał, że TikTok nadużywał pozycji i wykorzystywał dane nieletnich użytkowników.

Obserwujący sprawę są przekonani, że do końca sierpnia Irlandczycy ukarzą TikToka kolejną, znaczącą sumą.

TikTok to chińskie medium ogólnoświatowe oparte o platformę do upubliczniania krótkich materiałów video. W Europie używa go około 150 milionów użytkowników.