Irlandia: Urząd ochrony danych bliski decyzji ws. Twittera i WhatsApp

Biuro irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych kończy już postępowanie ws. naruszenia przepisów RODO przez Twittera i WhatsApp. Przed ogłoszeniem ostatecznej decyzji, zostanie ona jeszcze skonsultowana z innymi europejskimi organami ochrony danych.

Będzie to pierwsze orzeczenie irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych (DPC) w sprawie naruszenia przepisów o ochronie prywatności przez duże firmy technologiczne.

Postępowanie wobec Twittera dotyczy błędu jego aplikacji na Androida i wycieku wpisów niektórych użytkowników w 2019 roku, a wobec WhatsAppa - sprawy z 2018 r., kiedy komunikator został oskarżony o przekazywanie danych użytkowników innym serwisom Facebooka oraz jego partnerom. Jak zapowiedział DPC, oba te postępowania są niemal zakończone.

Jak donosi Reuters, decyzja irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych ma zapaść jeszcze w tym roku, po tym, jak DPC skonsultuje wyniki swojego śledztwa z pozostałymi organami ochrony danych w UE. Zgodnie z prawem, unijni regulatorzy mogą nałożyć na firmy naruszające przepisy chroniące użytkowników, kary finansowe w wysokości do 4 proc. rocznego obrotu firmy lub 20 mln euro w zależności od tego, która kara będzie dotkliwsza.

W ubiegłym roku Irlandia, gdzie swoje siedziby ma szereg amerykańskich gigantów technologicznych w tym np. Apple, prowadziła 21 postepowań ws. naruszania przez firmy technologiczne unijnych przepisów. Osiem dotyczyło Facebooka, dwa WhatsApp'a, jedno Instagrama. Wobec Twittera i Apple toczyło się sześć postępowań (po trzy na firmę), do tego śledztwa wobec Google, Verizon Media, LinkedIn i amerykańskiej firmy reklamowej Quantcast.

W tym roku biuro irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych wszczęło postępowanie ws. możliwych naruszeń prawa przez Google'a i Tindera w związku z przetwarzaniem przez te firmy danych użytkowników ich usług, w tym geolokalizacyjnych.

Irlandzki regulator prowadzi postępowania z ramienia UE w ramach zasady "one stop shop", wprowadzonej w przepisach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w 2018 r. Zasada ta umożliwia jednemu państwu prowadzenie postępowania w międzynarodowych sprawach o naruszanie przepisów o ochronie danych, zamiast angażowania w to służb z kilku państw członkowskich. Ustalenia śledztwa i wstępne decyzje muszą być później konsultowane z innymi unijnymi instytucjami i brać pod uwagę także ich opinie. Jeśli nie ma zgody wszystkich organów co do wysokości sankcji, decyzja podejmowana jest głosami większości.

Szacuje się, że od wprowadzenia w życie przepisów RODO, unijni regulatorzy nałożyli na firmy 114 mln euro kar za łamanie przepisów o prywatności.