IS-Wireless będzie budować prywatne sieci 5G z Hawe Telekom

Hawe Telekom i IS-Wireless zamierzają razem zbudować ofertę budowy sieci 5G dla prywatnych klientów. Ma ona być dostosowana do całego rynku europejskiego.

Sieci dostarczane przez IS-Wireless i Hawe Telekom mają działać w modelu otwartym (Open RAN), który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. To sprawi, że będą dobrymi rozwiązaniami dla fabryk, kampusów akademickich czy innych dużych instytucji, które chciałyby mieć własne 5G.



IS-Wireless zajmie się dostarczeniem części składowych sieci jak RAN, Core i MANO w technologii mobilnej 5G, które zostaną zintegrowane z infrastrukturą Hawe Telekom. Spółka zajmuje się dzierżawą i sprzedażą kabli oraz włókien światłowodowych. Oferuje także transmisję danych w oparciu o posiadany system DWDM, dostęp do sieci Internet, jak również serwis sieci telekomunikacyjnych.



- Jestem przekonana, iż zaproponowana przez nas technologia pozwoli przyspieszyć wdrożenia otwartego środowiska 5G w przemyśle oraz innych sektorach gospodarki - powiedziała Barbara Ożóg, Business Development Director w Hawe Telekom.



IS-Wireless to z kolei dostawca sieci komórkowych 4G i 5G w modelu otwartym (Open RAN). Firma tworzy oprogramowanie dostarcza sprzętu do budowy sieci mobilnych.

- To kolejny krok w kierunku rozwoju polskiej branży telekomunikacyjnej - mówi Sławomir Pietrzyk, CEO i założyciel IS-Wireless.