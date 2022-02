IS-Wireless zakończyło testy własnej technologii dla 5G

Jesteśmy gotowi dostarczać sieci komórkowe 5G w modelu Open RAN klientom na całym świecie, w tym operatorom komórkowym i innym partnerom, którzy chcą wdrożyć prywatne sieci 5G - zapewnia prezes IS-Wireless Sławomir Pietrzyk. Jego firma zakończyła właśnie testy swojego kompleksowego rozwiązania sieci piątej generacji podczas O-RAN Global PlugFest 2021 w laboratoriach w Berlinie i Turynie.

Zdaniem prezesa IS-Wireless Sławomira Pietrzyka PlugFest dał polskiej firmie sposobność, by potwierdzić gotowość oferowanych rozwiązań 5G.- Wydarzenie organizowane przez O-RAN Alliance było doskonałą okazją, by poddać próbie nasze kompletne oprogramowanie na potrzeby Open RAN. Jesteśmy gotowi, by dostarczać klientom na całym świecie mobilne sieci 5G w modelu otwartym. Dotyczy to zarówno operatorów komórkowych, jak i podmiotów chcących wdrażać prywatne sieci w technologii 5G - twierdzi Sławomir Pietrzyk.Prezes IS-Wireless przekonuje, że rozwiązania jego firmy pozwalają na obsługę większej liczby użytkowników z lepszą wydajnością, przy niższych kosztach.- Uczestniczymy w rewolucji Open RAN, która zatacza coraz szersze kręgi na całym świecie. Jestem przekonany, że w najbliższych latach zajdą istotne zmiany w sposobie budowy i wdrażania sieci, a Open RAN będzie rósł na znaczeniu - dodaje.IS-Wireless specjalizuje się w zapewnianiu radiowej sieci dostępowej. Firma w swoim portfolio ma już sprawdzone rozwiązania z zakresu łączności 4G, które cały czas rozwija i jednocześnie intensywnie pracuje nad nowymi wdrożeniami swojej autorskiej sieci 5G.