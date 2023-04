IT traci na popularności. Start-upy mają nowy pomysł na biznes

Jeszcze niedawno start-upy rozwijały się właściwie wyłącznie w branży IT. Dziś coraz częściej pojawiają się pomysły dotyczące zielonej transformacji. „Start-upy w nowym otoczeniu” – ta dyskusja toczy się w ramach drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zdaniem uczestników debaty „Start-upy w nowym otoczeniu”, która odbyła się w drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, start-upy – mimo problemów z uzyskaniem finansowania – odnajdują nowe możliwości w sferach, które dotąd były poza ich zainteresowaniem.

Zwłaszcza że pomysły dotyczące transformacji energetyki oraz szerzej - zielonej transformacji gospodarki – są teraz bardzo potrzebne.

- Eldorado nie wróci i pewnie dobrze. To raczej szansa niż zagrożenie. Start-upy zielonej transformacji i zielonej energetyki to trend, który będzie się rozwijał przez lata – mówił Michał Misztal, prezes Startup Academy.

Problemem może się okazać pozyskanie finansowania. Odpowiedzią mogą być środki pozyskane nie tylko od rządowych instytucji, ale też od dużych rynkowych inwestorów. Jednym z nich jest PKN Orlen, który od kilku lat intensywnie rozwija swoją działalność w zakresie innowacji

- Wojna na Ukrainie, prawdopodobieństwo kryzysu energetycznego, inflacja, niepewność gospodarcza - to wszystko sprawia, że inwestorzy surowiej patrzą na start-upy i surowiej je oceniają. Dziś przechodzimy z z obszaru IT, który jeszcze dwa lata temu stanowił u nas połowę start-upów, w obszar zielonych technologii, a my jako PKN Orlen liczymy na współpracę ze startupami, bo nie wszystkie rozwiązania będziemy w stanie sami opracować od podstaw – mówiła Patrycja Panasiuk, Deputy Executive Director for Strategy, Innovation and Investor w Orlenie.