IT w czołówce cięć w polskich firmach. Ucierpią dostawcy

Coraz więcej firm traci z powodu pandemii COVID-19. Z badania przeprowadzonego przez firmę dhosting.pl wynika, że spadek przychodów odnotowała już połowa firm. Aby przetrwać, przedsiębiorcy coraz częściej tną koszty. Oprócz redukcji płac czy wydatków na utrzymanie biur bardzo istotnym obszarem oszczędności stają się technologie.

Najczęściej wskazywanym obszarem oszczędności (52 proc.) są koszty związane z prowadzeniem firmy, takie m.in. jak wynajem i wyposażenie biur. Niemal równie istotna - podkreślana przez 46 proc. respondentów - jest redukcja kosztów dotyczących wykorzystywanych technologii, w tym hostingu stron www i platform e-handlu, narzędzi i usług telekomunikacyjnych czy zakupu oraz utrzymania sprzętu IT. Dostawcę hostingu chce zmienić co czwarta badana firma.- Pole do redukcji kosztów na szczęście jest spore. Wielu dostawców usług, zwłaszcza tych mających największy udział w rynku, systematycznie, co roku podnosiło ceny dodatkowo wprowadzając kary za zerwanie umowy przed czasem. O ile w czasie hossy, to czy zapłacimy kilkaset zł więcej za usługę nie ma większego znaczenia, o tyle w momencie spowolnienia gospodarczego, zmienia się zupełnie punkt widzenia na kwestie finansowe - zwraca uwagę Rafał Kuśmider.- Warto odnotować, że zmiana operatora telekomunikacyjnego czy hostingowego może przynieść oszczędności liczone nie w setkach a w tysiącach złotych a to przecież tylko część usług, których koszty można optymalizować w firmie - dodaje.Z badania wynika, że na sytuacji skorzystać mogą dostawcy usług, których parametry można w każdej chwili zmienić i z których można szybko zrezygnować. Dla przykładu, na usługi chmury obliczeniowej chce się zdecydować w tej chwili 15 proc. badanych. 41 proc. firm chciałoby rozliczać się z dostawcą hostingu w cyklu miesięcznym a nie rocznym, co obecnie jest rynkowym standardem.Autorzy badania zapytali także przedsiębiorców o ocenę rządowej tarczy antykryzysowej. Okazało się, że blisko połowa ocenia rozwiązania wdrożone przez rząd źle lub bardzo źle. Tylko 6,5 proc. twierdzi, że rząd zaproponował bardzo dobre rozwiązania. Z kolei 27 proc. nie potrafi jeszcze ocenić znaczenia nowych regulacji dla utrzymania swojej działalności.Badanie zostało zrealizowane przez firmę badawczą SW Research na zlecenie dhosting.pl. Wywiady przeprowadzono drogą telefoniczną na przełomie marca i kwietnia 2020 roku z 200 właścicielami lub współwłaścicielami firm, od jednoosobowych działalności gospodarczych, po przedsiębiorstwa liczące do 250 pracowników. Wśród badanych firm znaleźli się przedstawiciele między innymi takich branż jak handel i e-commerce, transport i logistyka, przemysł, energetyka czy motoryzacja.