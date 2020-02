ITMagination z 88-proc. wzrostem zysku netto w 2019 r.

Polska firma ITMagination z branży informatycznej we wtorek poinformowała, że w 2019 r. odnotowała ponad 9 mln zł zysku netto, co stanowi o 88-proc. wzrost rok do roku. Pozytywne dane wynikają głównie z rozwoju na rynkach zagranicznych.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu, w 2019 roku firma z branży informatycznej uzyskała również skonsolidowane przychody na poziomie ponad 90 mln zł.

"To zasługa zmian w zarządzie oraz postawieniu na rozwój międzynarodowy, oparty o świadczenie innowacyjnych usług w branży fintech oraz dla spółek technologicznych" - tłumaczą jej przedstawiciele.

"Rok temu zakładaliśmy, że kontrakty zagraniczne będą stanowiły około 70 proc. naszych przychodów. Dziś możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy ten cel" - podkreślił współzałożyciel i członek zarządu ITMagination Daniel Arak. "W minionym roku rozpoczęliśmy prace dla międzynarodowych liderów m.in. z branży finansowej i motoryzacyjnej. W większości świadczymy usługi dla dużych korporacji" - dodał.

W 2019 r. firma zwiększyła rentowność, na co wpływ miała poprawa efektywności kosztowej i operacyjnej - wskazano w komunikacie. Firma postawiła na rozwój pracy zdalnej, co pozwoliło na alokację większych środków na wynagrodzenia dla ekspertów. Obecnie producent oprogramowania zatrudnia około 450 specjalistów.

ITMagination stawia także na rozwój usług w chmurze. Rozwiązania cloud są obecnie jednym z dominujących trendów na rynku IT, a technologia jest wykorzystywana przez firmy z większości sektorów gospodarki. ITMagination świadczy usługi implementacji zarządzania danymi na platformach Microsoftu, Google'a i AWS.

Na początku 2020 r. ITMagination dokonała przejęcia firmy Maise z Krakowa, specjalizującej się w tworzeniu interfejsów mobilnych.

ITMagination to polski producent oprogramowania i systemów analizy danych Business Intelligence oraz outsourcingu. Świadczy usługi informatyczne dla międzynarodowych firm, banków oraz instytucji sektora finansowego, handlowego, budowlanego, energetycznego i technologicznego.