Izabela Kloc: Unia chce wrócić na rynek półprzewodników

W światowej dziesiątce największych producentów półprzewodników nie ma ani jednej firmy z Unii Europejskiej. Mimo tego Bruksela zapowiada, że do 2030 roku opanuje w tej branży 20 proc. globalnego rynku. Zadałam Komisji Europejskiej pytanie, czy taki plan jest w ogóle realny? Odpowiedź komisarza Thierry’ego Bretona nie rozwiewa wszystkich wątpliwości - wskazuje Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Unia będzie potrzebować partnerów o podobnych poglądach i silnych zdolnościach, a także dalszej współpracy z szeregiem rynków i krajów na całym świecie. W Unii 20 proc. środków w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powinno zostać przeznaczone na transformację cyfrową. Ponadto, jak zapowiedziano w strategii przemysłowej z marca 2020 r., Komisja przygotowuje się do zainicjowania sojuszu na rzecz procesorów i technologii półprzewodnikowych.Komisja zaangażowała się w rozmowy z przedstawicielami przemysłu, krajowymi organami publicznymi i doradcami technologicznymi w celu przeanalizowania obecnych problemów związanych z niedoborem dostaw półprzewodników.Jednym z wniosków było stwierdzenie, że łańcuch wartości półprzewodników ma z natury charakter globalny, charakteryzujący się wzajemnymi zależnościami. UE powinna dążyć do zmniejszenia podatności na zagrożenia poprzez wzmocnienie lokalnych zdolności produkcyjnych. UE będzie nadal ściśle współpracować z kluczowymi zainteresowanymi stronami w celu dalszego pogłębienia analizy i monitorowania rozwoju sytuacji.Europa dysponuje bardzo zaawansowanymi ramami regulacyjnymi w zakresie kontroli i ograniczania wpływu zakładów produkcyjnych na środowisko. Wykazały one wysoki poziom zmniejszenia zużycia wody, a także energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych. Komisja i państwa członkowskie będą nadal monitorować właściwe wdrażanie norm UE w lokalnych zakładach produkcji półprzewodników".