Izrael: Nakaz używania kamerek i "stosownego stroju" podczas zdalnych zajęć na studiach

Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie i Uniwersytet Telawiwski wprowadziły nakaz używania kamerek podczas zajęć odbywających się zdalnie - informuje w czwartek "Haarec". Uczelnia w Tel Awiwie wymaga również „stosownego stroju” podczas zajęć.

Oba uniwersytety postanowiły wymagać od studentów włączania kamerek na wszystkich zajęciach prowadzonych online z powodu pandemii koronawirusa, nawet tych, na których obecność nie jest obowiązkowa. W liście wysłanym w środę do studentów uczelni w Tel Awiwie podkreślono, że na zajęciach, na których obecność jest obowiązkowa, wyłączona kamerka będzie traktowana jak nieobecność.

Władze Uniwersytetu Hebrajskiego napisały w czwartek, że kamerki są konieczne, ponieważ "zmniejszają obawę, że studenci ulegną pokusom dekoncentracji podczas zajęć" oraz ponieważ "uprzejmość wymaga od studentów, by nauczyciel widział, jak słuchają i odpowiadają".

Obie uczelnie zaznaczyły jednak, że studenci będą mogli ubiegać się o zwolnienie z obowiązku, jeśli mają ku temu uzasadniony powód.

Na innych uczelniach w kraju władze nie zdecydowały się na podobne rozwiązania, choć zachęcają studentów do włączania kamerek podczas zajęć. Prorektor Uniwersytetu Bar Ilan w Ramat Gan, Arje Rajch, w liście wysłanym w tym tygodniu do pracowników radzi, by wytłumaczyli studentom, że kamerki służą im samym, "ponieważ wykładowcy bardzo trudno jest prowadzić zajęcia w ciekawy i angażujący sposób, gdy nie widzi twarzy swoich studentów, a zamiast tego wykłada do czarnych kwadratów". Według niego jest to "podobne do sali, gdzie wszyscy studenci siedzą z workami na głowach".

Na zarzut naruszenia prywatności przy używaniu kamerek w domach niektóre uczelnie odpowiadają wymogiem używania "wirtualnego tła" lub siadania na tle ściany, dzięki czemu wykładowcy i inni studenci nie mogą zobaczyć wnętrza mieszkań uczestników zajęć.

