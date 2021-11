Izraelczycy stworzyli urządzenie do wykrywania kłamstw na podstawie mimiki

Naukowcy z Uniwersytetu Telawiwskiego opracowali nowy wykrywacz kłamstw. Analizuje on niewielkie ruchu mięśni twarzy. Ta metoda ma skuteczność na poziomie 73 proc., czyli większą niż tradycyjne wariografy.

Działania wariografu opiera się na założeniu, że kłamanie nie jest dla człowieka sytuacją obojętną, wywołuje emocje, a co za tym idzie, reakcję fizjologiczną, której człowiek nie jest w stanie kontrolować. Standardowe wariografy bazują więc na mierzeniu m.in. pulsu i ciśnienia krwi, częstotliwości oddechu i elektrycznego opór skóry zależnego od stopnia jej nawilżenia, czyli pocenia się.

Inaczej działa urządzenie stworzone przez neurobiologa prof. Dina Levy'ego i jego zespół. Składa się ono z przyklejanych taśmą do policzków i łuków brwiowych elektrod, które mierzą aktywność elektryczną mięśni oraz kamery rejestrującej mimikę. Zebrane w ten sposób dane analizuje komputer.

W badaniu skuteczności sprzętu uczestniczyły osoby dobrane w pary. Powtarzały słowa, które słyszały w słuchawkach lub zmyślały inne, by wprowadzić drugą stronę w błąd. Kłamstwa udało się rozpoznać w 73 proc. przypadków. "To o wiele lepsza metoda niż typowe wariografy, które ludzie mogą zmylić. Nasz wykrywacz o wiele trudniej zwieść" - powiedział prof. Levy serwisowi The Times of Israel.

Izraelczycy chcą udoskonalić swoją metod, tak, by rozpoznawać aktywność mięśni tylko na podstawie obrazu wideo. "W banku, na policyjnych przesłuchaniach, na lotnisku czy podczas internetowych rozmów kwalifikacyjnych, kamery o wysokiej rozdzielczości, wyszkolone do rozpoznawania ruchów mięśni twarzy, będą w stanie odróżnić prawdziwe twierdzenia od kłamstw" - przewiduje naukowiec z Uniwersytetu Telawiwskiego. (PAP Life)

