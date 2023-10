J. Cieszyński: w aplikacji mObywatel dzięki współpracy z PZPN znajdą się dokumenty trenerskie i zawodnicze

W rządowej aplikacji mObywatel dzięki współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej znajdą się dokumenty trenerskie i zawodnicze - powiedział w niedzielę minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Wskazał, że aplikacja daje możliwość umieszczania różnych dokumentów w wersji cyfrowej.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział w Olsztynie podczas konferencji prasowej, że rządowa aplikacja mObywatel, z której korzystają już 4 miliony Polaków, zyska kolejną funkcję.

"Tą funkcją będą cyfrowe legitymacje trenerskie i zawodnicze. Stworzyliśmy interfejs, który pozwala nam zintegrować się z systemami naszych partnerów. W tym przypadku będzie to ekstranet Polskiego Związku Piłki Nożnej. Chodzi w tej aplikacji o to, by każdy kto chce do niej dołączyć, mógł dodać swój elektroniczny dokument. Tak by aplikacja była maksymalnie praktyczna" - wyjaśnił minister Cieszyński, startujący z okręgu olsztyńskiego do Sejmu.

Jak podkreślił, "odchodzimy w coraz większym stopniu od skórzanych, wypełnionych różnymi dokumentami portfeli i idziemy w stronę tego, w telefonie komórkowym mamy cyfrowe wersje tych dokumentów".

Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski powiedział, że "PZPN chce być instytucją nowoczesną nie tylko w obszarze szkolenia, bazy sportowej, infrastruktury ale też w obszarze przejścia z ery analogowej w erę cyfrową".

"Proces został przeprowadzony bardzo sprawnie dzięki wsparciu ministerstwa cyfryzacji. PZPN to instytucja w ramach której mamy kilkuset tysięcy zawodników, ok. 25 tysięcy trenerów. Co tydzień trenerzy muszą legitymować się plastikowymi dokumentami. Czasem o nich zapominają, czasem one tracą ważność. Wprowadzenie dokumentu do portfela dokumentów cyfrowych będzie olbrzymim ułatwieniem dla tej grupy" - podkreślił Łukasz Wachowski.

Dodał, że PZPN planuje też wprowadzenie cyfrowych licencji i legitymacji zawodniczych.

Marek Łukiewski zastępca Sekretarza Generalnego PZPN podkreślił, że są plany by zawodnicy w formie cyfrowej mieli nie tylko legitymacje, ale też informacje o meczach w których występują m.in. o kartkach, po których muszą pauzować.

Michał Żukowski, główny akcjonariusz Stomil Olsztyn S.A. odniósł się do sobotniej decyzji o dofinansowaniu kwotą 30 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych przebudowy stadionu Stomilu Olsztyn. "Możemy ogłosić, że za dwa lata będziemy mieć nową trybunę. To też dobra informacja dla PZPN, który wspiera takie inicjatywy oraz dla kibiców oraz mieszkańców Olsztyna"- podkreślił.