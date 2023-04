Jadalne drony na ratunek ofiarom katastrof i wypadków

W tak górzystym i nawiedzanym przez katastrofy naturalne kraju jak Japonia służby szukają sposobów na szybkie udzielenie pomocy w nagłych sytuacjach. Rozwiązaniem mogą być jadalne drony.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Japonia to górzysty kraj, co sprzyja zarówno turystyce, jak i wypadkom z udziałem zwiedzających. Do tego częste trzęsienia ziemi i inne katastrofy skłaniają tamtejsze służby do poszukiwania sposobów na szybkie udzielenie pomocy ich ofiarom. Jun Shintake zadał sobie pytanie - jak dostarczyć pożywienie i wodę osobom, które zostały odcięte od innych, a pomoc dotrze do nich za kilka godzin lub nawet dni. Rozwiązaniem mogą być jadalne drony.

Dron z wafli ryżowych powleczonych żelatyną może pomóc w trudnych sytuacjach

Shintake, który jest profesorem inżynierii na tokijskim Uniwersytecie Elektrokomunikacji, nawiązał współpracę ze szwajcarską Politechniką Federalną w Lozannie. Ich dziełem jest miniaturowy dron ze skrzydłami wykonanymi z powleczonych żelatyną wafli ryżowych. Przy rozpiętości 70 cm jest on w stanie dostarczyć ok. 300 kalorii i 80 ml wody.

Nie są to może imponujące wartości, ale trzeba zwrócić uwagę, że przy niewielkich rozmiarach pożywienie stanowi aż 50 proc. masy drona. Japońsko-szwajcarski zespół zamierza zwiększyć udział substancji odżywczych w masie bezzałogowca do 75 proc. Będzie to ponad dwa razy więcej żywności niż może przenieść standardowy dron o podobnych rozmiarach.

Większym wyzwaniem wydaje się póki co prędkość lotu. W przypadku osób odciętych w górach kluczowe jest szybkie dostarczenie wody i jedzenie, by w ten sposób zwiększyć ich szanse na przetrwanie. Póki co podczas testów w terenie jadalny dron rozwinął prędkość 36 km/h. Twórcy liczą, że z czasem uda się zwiększyć zarówno prędkość, jak i zasięg lotu. Jest to istotnym warunkiem komercjalizacji technologii.

Plany samego Shintake idą jeszcze dalej. Drony w całości z jedzenia

Japoński naukowiec myśli o stworzeniu docelowo drona w całości wykonanego z jedzenia. Jego zespół ma już pewne sukcesy na tym polu. Mianowicie z żelatyny i gliceryny stworzył robotyczne ramię, które może zginać się niczym ludzki palec. Materiał wykazał się odpornością na poziomie gumy silikonowej. Takie roboty mogą znaleźć zastosowanie przy przetwarzaniu żywności, redukując ryzyko przedostawania się metali ciężkich.

Kolejny pomysł Shintake i jego zespołu to wykorzystanie żelatyny zmieszanej z solą jako elektrody, a tym samym wprawianie w ruch materiałów opartych na żywności za pomocą elektryczności. Jeżeli takie rozwiązanie się sprawdzi, może pozwolić na rezygnację z pneumatyki w niedużych jadalnych robotach.

Japończycy z wielkim zainteresowaniem badają sposoby wykorzystania dronów w niesieniu pomocy ofiarom katastrof i wypadków. Wprawdzie prace japońsko-szwajcarskiego zespołu dalekie są jeszcze od masowego wykorzystania, wpisują się jednak w ten sam schemat co prace prowadzone przez Aisan Industries. Firma ta testuje drona napędzanego silnikiem spalinowym, który po wylądowaniu na terenie dotkniętym katastrofą ma pełnić rolę agregatu prądotwórczego. Być może postępy w pracach nad syntetyczną żywnością otworzą nowe możliwości przed jadalnymi dronami.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma