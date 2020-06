Jak chronić przedsiębiorstwa przemysłowe przed atakami na infrastrukturę IT?

Przedsiębiorstwa przemysłowe podlegają ciągłym zagrożeniom, takim jak malware, ransomware, ataki DDoS, botnety, wyciek danych, czy cryptojacking. Dodatkowo, szczególna rola przemysłu w zapewnianiu społeczeństwu dostępu do podstawowych usług, bez których niemożliwe jest obecnie funkcjonowanie ludności, takich jak energia elektryczna, woda pitna czy potrzebny do ogrzewania gaz sprawia, że muszą chronić swoje zasoby IT przed cyberterroryzmem oraz cyberszpiegostwem.

Rafał Bień, Siemens Polska:

Jednym z pierwszych podjętych działań było wdrożenie systemu zarządzania i diagnostyki sieci SINEMA Server firmy Siemens. Dzięki temu oprogramowaniu operator może szybko i wygodnie uzyskać wgląd w stan sieci przemysłowej i stale ją monitorować. System obrazuje aktualny stan urządzeń sieciowych, które można sortować według różnych kryteriów i pozwala na wykonywanie dostosowanych do potrzeb użytkownika raportów i analiz. Wyniki są wizualizowane także w panelu operatorskim HMI (Human Machine Interface). Wykonywanie raportów jest automatyczne i wysyłane pocztą elektroniczną do wybranych odbiorców, natomiast przypadki awarii są natychmiast zgłaszane przez SMS.Dzięki tym narzędziom sieć może zostać dostosowana do bieżących potrzeb i przeprojektowana w taki sposób, by spełniać oczekiwania zarówno specjalistów ds. produkcji, jak i IT w firmie. Przełączniki Ethernet SCALANCE XR-300, dostarczane także przez Siemensa, zapewniają rozszerzone funkcje IT. Obecnie dziewięć przełączników XR-300 tworzy stabilny, łatwo rozbudowywalny, zamknięty szkielet produkcyjny. Moduły SCALANCE S wyposażone zostały w zintegrowaną zaporę ogniową (firewall) zapewniającą separację systemów produkcyjnych, w szczególności od zewnętrznej sieci WWW. System gwarantuje, że jedynie autoryzowani użytkownicy mają dostęp do komponentów sieci produkcyjnej. Standardem jest również chroniony zdalny dostęp personelu wykonującego czynności konserwacyjne, który odbywa się za pośrednictwem tunelowania VPN (Virtual Private Network), umożliwiając im szybką interwencję w przypadku awarii. Sieci: korporacyjna i produkcyjna są od siebie całkowicie odseparowane. Dzięki temu ataki na sieć korporacyjną i jej awarie nie wpływają na bezpieczeństwo produkcji.Kluczowe zagadnienia wiążące się z ochroną danych i zachowaniem ciągłości procesów w przemyśle można znaleść w dokumencie: " Od audytu do bezpiecznej infrastruktury. Cyberbezpieczeństwo w praktyce ". Opisane zostały w nim najistotniejsze zagrożenia w obszarze IT oraz OT, a także zalecenia dotyczące odpowiedzi przedsiębiorstw na te wyzwania.Materiał przygotowany został przez firmę Siemens, pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.Link do bezpłatnego pobrania dokumentu: www.siemens.pl/raport-cyberbezpieczenstwo Obecny trend preferuje otwarte rozwiązania komunikacyjne, standaryzację wymiany danych i pełną transparentność na poziomie obiekt wykonawczy – systemy Scada/MES. Liczne raporty pokazują, że stacje PLC/HMI są regularnie „testowane” przez zorganizowane ataki hackerskie. Pozwala to stwierdzić, że praktycznie każdy zakład jest lub powinien być zainteresowany wdrożeniem zasad cyberbezpieczeństwa celem ochrony danych produkcyjnych, swojego know-how, ale przede wszystkim niedopuszczenia do zatrzymania samej produkcji.