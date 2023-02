Jak finansować innowacyjne firmy w trudnym otoczeniu gospodarczym?

Skąd start-upy mają pozyskiwać kapitał na rozwój w obliczu spowolnienia gospodarczego? Czy Polska ma szansę, aby w trudnych warunkach ekonomicznych doczekać się kolejnego jednorożca? O tym będziemy rozmawiać już 6 lutego podczas EEC Trends.

Spowolnienie gospodarcze w Polsce w bieżącym roku jest praktycznie pewne i może znacząco utrudnić dostęp do kapitału młodym firmom. Jak temu zapobiec?

Jakie obszary biznesu opartego na nowoczesnych technologiach cieszą się obecnie największym zainteresowaniem inwestorów finansowych? Czy czas boomu na rynku e-commerce już minął?

Na jakie aspekty będą zwracać uwagę aniołowie biznesu przy ocenie atrakcyjności inwestycyjnej danej firmy? Czy są w stanie wskazać kandydatów na polskiego jednorożca?

To tylko niektóre zagadnienia dotyczące finansowania i perspektyw młodych polskich firm technologicznych, jakie poruszymy na konferencji EEC Trends w Warszawie podczas sesji „Finansowanie gospodarki. Fundusze unijne” 6 lutego 2023 r. Zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu. EEC Trends będzie wstępem do XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak wynika z danych PFR Ventures, w 2022 roku przez polski rynek Venture Capital przepłynęło 3,6 mld zł. To łączna wartość kapitału, który polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 460 transakcjach z 435 rodzimych innowacyjnych przedsiębiorstw. Wartość rynku w porównaniu do 2021 roku pozostała bez zmian, co na tle globalnych trendów spadkowych jest pozytywnym sygnałem. Jednak w 2023 roku spowolnienie gospodarcze jest praktycznie pewne, co znacząco utrudni dostęp do kapitału młodym firmom. Jak temu zapobiec? Gdzie szukać dodatkowych możliwości finansowania star-upów?

Aniołowie biznesu w poszukiwaniu ciekawych firm

Jak w tym trudnym otoczeniu ekonomicznym wypadnie aktywność działających na polskim rynku aniołów biznesu? Na jakie aspekty będą oni zwracać uwagę podczas poszukiwania ciekawych i obdarzonych największym potencjałem projektów inwestycyjnych?

Jakie obszary biznesu opartego na nowoczesnych technologiach cieszą się obecnie największym zainteresowaniem inwestorów finansowych? Czy czas boomu na rynku e-commerce już minął? Czy jest jeszcze miejsce na nowe fintechy? A może w kontekście wyzwań ostatnich dwóch lat to start-upy z branży medycznej mają obecnie największe szanse na zaistnienie w świadomości dojrzałego biznesu?

Kiedy doczekamy się polskiego jednorożca? Który start-up ma największe szanse?

Co z polską "hodowlą" jednorożców? Czy w tak wymagającej rzeczywistości gospodarczej doczekamy się w 2023 roku technologicznej firmy wycenianej na ponad miliard dolarów? Które start-upy maja na to szasnę?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukają nasi paneliści. Co bardzo istotne, dyskutować w ramach EEC Trends będą praktycy biznesu i przedstawiciele sektora prywatnego. Można więc być pewnym dynamicznej i merytorycznej debaty nastawionej na wynik.

Już 6 lutego w hotelu Sheraton na sesji "Tech dla inwestora" będą z nami: Maciej Balsewicz, CEO, partner zarządzający w bValue; Robert Ługowski, partner zarządzający w Cobin Angels oraz członek zarządu European Business Angels Network (EBAN); Joanna Namysł z Capital Park; Michał Misztal, prezes Startup Academy; Artur Jedynak, wiceprezes JR Holdin ASI SA; Wojciech Walniczek, partner w OTB Ventures.