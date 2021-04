Jak pokonać problem biogazowni związany z odorami? NCBR szykuje rozwiązanie!

Rynek biogazowni w Polsce boryka się z wieloma problemami. Do najważniejszych z nich z pewnością zaliczyć można brak polskich technologii umożliwiających produkcję oraz tłoczenie biometanu do sieci gazowej, a także wydzielanie się uciążliwych odorów podczas pracy instalacji, które powodują protesty okolicznych mieszkańców. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektując przedsięwzięcie „Innowacyjna Biogazownia”, które finansowane jest z Funduszy Europejskich, postawiło sobie za cel zrewolucjonizowanie krajowego sektora biogazu. Produkcja biometanu oraz wyeliminowanie odorów będą najwyżej ocenianymi wymaganiami, które spełnić powinny podmioty biorące udział w innowacyjnym przedsięwzięciu.

Dlaczego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało się na wsparcie polskiego sektora biogazu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Posiadamy ogromny potencjał substratowy. Szacuje się, że w Polsce jest niewykorzystany wolumen odpadów z przemysłu – naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oszacowali możliwość wykorzystania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego w naszym kraju na równowartość blisko 8 mld m3 metanu rocznie. Krajowe zużycie gazu ziemnego wynosi obecnie około 17 mld m3 rocznie, z czego 13,5 mld stanowi import spoza Unii Europejskiej (najczęściej z Rosji). Oznacza to, że ponad 60% importowanego przez Polskę gazu ziemnego może zostać zastąpione produkowanym na krajowym podwórku paliwem odnawialnym – biometanem.NCBR zauważa przynajmniej trzy możliwe kierunki rozwoju technologii po zakończeniu przedsięwzięcia. Są to: 1) stworzenie technologii dla gmin, która uniezależni je energetycznie, 2) stworzenie krajowej sieci biogazowni, a także 3) opracowanie technologii mającej indywidualne zastosowanie dla rolników i inwestorów posiadających bazę surowcową. Projekt NCBR wpisuje się m.in. w ambitne plany PGNiG, największego krajowego przedsiębiorstwa zajmującego się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz jego importem, które w sierpniu 2020 roku zapowiedziało, że w ciągu 10 lat w Polsce powstanie od 1500 do 2000 biogazowni. PGNiG spodziewa się, że do 2025 roku około 1,5 mld m3 biometanu będzie wtłaczane do sieci gazowej grupy.„Innowacyjna Biogazownia” jest jednym z dziewięciu nowych przedsięwzięć zainicjowanych przez NCBR, które mają na celu zmianę reguł gry polskiej gospodarki. W ramach tej transformacji opracowane mają być również m.in. nowoczesne oczyszczalnie ścieków czy budynki efektywne procesowo i energetycznie. Wszystkie przedsięwzięcia zostały wybrane pod kątem ich potencjału masowego wdrożenia i możliwości stania się polską specjalnością.Aktualne informacje oraz dokumentację przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Projekt realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu (w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.[1] https://echodnia.eu/swietokrzyskie/plany-budowy-biogazowni-w-sielcu-biskupim-konflikt-nie-ustal-mimo-pandemii-wrocil-ze-zdwojona-sila-zdjecia/ar/c1-15034262[2] https://krosnoodrzanskie.naszemiasto.pl/mieszkancy-nie-chca-smrodu-pod-wlasnymi-oknami-w-gostchorzu/ar/c15-7982435[3] https://miedzyrzecz.biz/gospodarka/miedzyrzecz-mieszkancy-janowa-w-gminie-pszczew-nie-chca-biogazowni/