Janusz Filipiak ostrzega: Ludzie zaczynają się bać. Nikt nie wie, co będzie

Rozmawiamy z Januszem Filipiakiem, prezesem Comarchu i profesorem, który ostatnio zasłynął wyrazistymi ocenami w jednym z podcastów. - Zawsze mam taką zasadę, że mówię prawdę, staram się nazywać rzeczy po imieniu, nie uciekać od odpowiedzi na trudne, kontrowersyjne pytania - tłumaczy nasz rozmówca.

- Dywersyfikacja w biznesie jest najlepszą strategią na przetrwanie trudnych chwil związanych z konsekwencjami wojny w Ukrainie i ogólnoświatowym zamieszaniem w gospodarce - komentuje w rozmowie z WNP.PL prof. Janusz Filipiak.

Jak zauważa, prowadzenie działalności gospodarczej w dobie kryzysu jest bardzo trudne. - Ludzie zaczynają się bać. Konkluzja jest taka, że nikt nie wie co będzie - mówi prezes Comarchu.

Jak dodaje wzrost kosztów energii elektrycznej i funduszu płac odczuwalny jest przez każdą firmę.

W ostatnich dniach zrobiło się głośno po pańskich wypowiedziach na temat spraw związanych z globalnym ociepleniem, walką o ochronę klimatu i nadmierną konsumpcją mięsa. Powiedział pan że ludzie "za dużą żrą" i zanieczyszczają planetę, latając samolotami na Kretę. Jednocześnie stwierdził, że prywatny samolot nie wpływa mocno na klimat. Może jednak pan trochę przesadził?

- Zawsze mam taką zasadę, że mówię prawdę, staram się nazywać rzeczy po imieniu, nie uciekać od odpowiedzi na trudne, kontrowersyjne pytania. Ten upał, niemal żar lejący się z nieba, którego doświadczamy, jest sygnałem, że dzieje się coś złego z klimatem. Moje uwagi zostały wykorzystane medialnie, ale nie zamierzam tego komentować. Uważam, że najlepiej na tym sprawę zakończyć.

Czy ogólnoświatowe zamieszanie, z którym mamy teraz do czynienia, związane z sytuacją w Ukrainie i kompletną zmianą filozofii ekonomii, będzie miało wpływ na działanie biznesu, a zwłaszcza na brak pieniędzy na cyfryzację i innowacyjne rozwiązania?

- Ja oceniam sytuację jednoznacznie - tak, pieniądze może będą dostępne na rynku, ale mało będzie chęci do ich wykorzystania, bo ludzie zaczynają się bać. Nie wiadomo, co nas czeka, to jest moim zdaniem problem. Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach globalnego zamieszania będzie trudne. My, jako Comarch, na razie sobie radzimy. Przede wszystkim dlatego, że mamy bardzo dużą dywersyfikację w ramach naszej aktywności biznesowej.

Zaczyna się wojna dwóch światów. Będzie ona miała wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej

Na przykład Bliski Wschód bardzo dużo teraz inwestuje, nagle ten region stał się stabilny gospodarczo i dynamicznie się rozwija. Dla nas nowymi rynkami są Japonia i Korea Południowa, z którymi wiążemy duże nadzieje. Mamy znaczące interakcje z potencjalnymi klientami. Daleki Wschód to kolejny przykład, nasz oddział w Tajlandii może nie tyle walczy o tożsamość, ale na pewno buduje tożsamość w tym regionie.

Europa ma się na ten moment gorzej. Natomiast Stany Zjednoczone dla nas wyglądają dobrze. Rzeczywiście zaczyna się lub zacznie niebawem wojna dwóch światów. Będzie ona miała globalny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przyszły rok może być przełomowy, bowiem to właśnie wówczas odczujemy wszystkie skumulowane problemy, których obecnie doświadczamy.

- Odbyliśmy właśnie posiedzenie zarządu Comarchu. Dyskutowaliśmy bardzo poważnie o tym, co nas czeka. Konkluzja jest jednak taka, że nikt nie wie, co będzie. Nie chcę się wypowiadać w tej kwestii. Mieliśmy pandemię, która trwała przez dwa lata. Teraz z kolei jest wojna w Ukrainie. Jako spółka radzimy sobie, rośniemy. Oczywiście giełda i rynki oczekiwałyby większych wzrostów, ale tu nie ma ot tak cudownego rozwiązania. Zapewniam, że robimy to, co potrafimy.

Jak wysokie ceny energii elektrycznej wpływają na koszty prowadzenia działalności? Dodatkowo mamy do czynienia z wysokim poziomem inflacji, presją płacową. Czy to może mieć przełożenie na dodatkowe obciążenia dla Comarchu?

- Rozmieniając to na składowe: jeśli chodzi o ceny energii, to tak, dla nas zaczyna już być wiadome, że centra danych konsumują bardzo dużo energii. Tutaj różnicujemy geograficznie ich lokalizacje.

Po to budujemy Data Center w Stanach Zjednoczonych, bo tam jednak ceny energii są niższe od naszych. W przypadku Francji przecież też nie było rozumiane, po co inwestujemy w Lille w centrum danych na potrzeby naszych lokalnych klientów. Dywersyfikacja powinna działać na naszą korzyść.

Ceny energii dotkną nas jednak, to oczywiste. Na przykład na Czyżynach, w Krakowie, gdzie mamy kilka biurowców, których wnętrza cały czas muszą być chłodzone, bo takie są wymagania ludzi i potrzeby techniczne, potrzebujemy dużo energii. Radzimy sobie w ten sposób, że montujemy panele fotowoltaiczne na dachach, niemniej energia, a raczej wzrost kosztów jej zakupu, wpływa na wszystko.

Od początku roku koszty płac wzrosły nam o około 13 procent

Co do kosztów płac, to od początku roku wzrosły nam w spółce o około 13 procent. Znowu sobie radzimy, bowiem wzrosły nam w tym okresie przychody, ale praktycznie cały wzrost przychodów pójdzie na pokrycie wzrostu płac.

Czyli receptą na obecne czasy są spokój i konsekwencja w realizacji wyznaczonych celów?

- Ja już wcześniej, jeszcze przed wydarzeniami ostatnich miesięcy, publicznie wyraziłem taką opinię, że w prowadzeniu biznesu najważniejsza jest: dywersyfikacja, dywersyfikacja i jeszcze raz dywersyfikacja. Różnicowanie branż, geografia działalności.

Radzę polskim firmom, żeby to przesłanie zastosowały w praktyce, bo to jest najlepsza metoda radzenia sobie w dzisiejszych czasach. Dla przykładu firmy polskie, które eksportowały tylko do Rosji, będą w tej chwili upadać.

Trzeba mieć kilka rynków zbytu, kilka grup produktowych. Jako partnerów warto mieć małe i duże przedsiębiorstwa. My te zasady stosujemy. Jeżeli pan oczekuje ode mnie jednej recepty na trudne czasy, to powtarzam: dywersyfikacja, dywersyfikacja, dywersyfikacja.