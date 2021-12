Janusz Filipiak: Wierzę, że Comarch przetrwa zawirowania na rynku

Strategia i nowe projekty, problemy na rynku pracy, szanse na ekspansję zagraniczną i zaangażowanie w sport. O tym wszystkim w obszernej i szczerej rozmowie z WNP.PL opowiada prof. Janusz Filipiak, prezes Comarchu.

Muszę wspomnieć jeszcze o przerwaniu łańcuchów dostaw na całym świecie. Dotyczy to jednego segmentu naszej działalności, czyli Internetu Rzeczy. Produkujemy unikatowe urządzenia i nie możemy sprowadzić z Chin części, żeby wytworzyć produkty.- W tej chwili mamy taką strukturę przychodów: 60 proc. zagranica, 40 proc. kraj. To nie jest tak, że możemy w ciągu jednego roku zmienić te proporcje, ale myślę, iż w kolejnych latach przychody zagraniczne będą rosnąć. Przy czym zmieni się układ, Europa pozostanie bowiem na stabilnym poziomie. Natomiast wzrost będzie odnotowany w kontraktach na Bliskim Wschodzie oraz szerzej w całej Azji plus trochę w Stanach Zjednoczonych. To są obszary, gdzie zwiększymy swoją obecność.Mamy w tym roku założoną projekcję wyników na poziomie 1,5 mld złotych, przy czym na prace badawczo-rozwojowe wydamy 300 mln złotych. Jak widać działamy w globalnej gospodarce, a to oznacza, że mamy także globalne wyzwania.Na co przeznaczamy tak ogromne kwoty? Trudno to wytłumaczyć osobom zajmującym się ekonomią i biznesem, ale nie technologiami. Powiem więc tak - teraz przeżywamy kolosalną rewolucję w zakresie stosowania technologii informatycznych. Mamy zupełnie nową generację narzędzi i systemów. Dawne systemy instalowało się na pojedynczych komputerach. A teraz mamy chmurę i wymagane jest, żeby dowolny system udostępniać z chmury Amazon, Google czy Microsoft. My system możemy zainstalować w dowolnej chmurze i jeszcze to musi funkcjonować bezbłędnie w sytuacji, gdy np. wspomniany przeze mnie Amazon zmieni cenę i klient postanowi się przenieść do konkurencji w ciągu jednego dnia.O tym się prosto opowiada, ale wiąże się to z ogromnymi zmianami technologicznymi. Sporo naszych produktów musimy "uchmurzyć", co jest istotnym wydatkiem. Z punktu widzenia akcjonariuszy nie wygląda to atrakcyjnie, ale my po prostu musimy to robić, żeby nie wypaść z rynku w horyzoncie najbliższych 10 czy nawet 20 lat.- Wstępnie już ogłosiliśmy, że wdrażamy projekt e-commerce, czyli Wszystko.pl. Start zaplanowany jest na 2022 rok w formule wydzielonego biznesu. Ktoś może zapytać, gdzie szukamy przewagi rynkowej, skoro działa tyle portali z e-commerce? My mamy około 100 tysięcy firm, które pracują na naszych systemach operacyjnych, czyli mamy z nimi relacje biznesowe. Mamy do nich zaufanie, bo ich znamy, a to oznaczać będzie, że od samego początku zapewnimy sobie odpowiedni poziom oferty towarowej.Oczywiście pojawią się także inni dostawcy. Poza tym mamy zaplecze kompetentnych ludzi, którzy przygotują ten projekt, technologię wdrożeniową.Drugi obszar to będzie platforma usług finansowych. Ona ma też działać w oparciu o bazę klientów korzystających, w bieżącej pracy, z naszych systemów. Program będzie miał tzw. zakładki, z których łatwo można będzie zlecić firmom partnerskim wykonanie świadczeń z zakresu faktoringu i windykacji. Chcemy wykorzystać nowe technologie, aby na jednym ekranie można było działać na kilku kontach bankowych plus świadczyć usługi finansowe.Trzeci pomysł to operator w branży telemedycyny. Użytkownicy przez zainstalowaną aplikację mobilną będą mogli korzystać z usług podobnych do tych, które oferują zdrowie Apple czy zdrowie Google oraz dodatkowo będą mieć dostęp do informacji z różnych placówek służby zdrowia. Poza tym pacjent będzie mógł skanować i wprowadzać wyniki swoich badań. Teraz korzysta z aplikacji już 30 tysięcy osób. Docelowo będzie można rejestrować się do lekarza i realizować płatności za wizyty oraz konsultacje. Ta elektroniczna książeczka zdrowia już działa.Do każdego z tych trzech wymienionych biznesów mamy już zainteresowane podmioty, które chcą wejść kapitałowo jako współudziałowcy spółek. Natomiast Comarch na tę chwilę nie potrzebuje kapitału. My mamy teraz 400 mln złotych gotówki. Barierą rozwoju, i tak jest już od lat, nie jest kapitał finansowy, ale kapitał ludzki. Moglibyśmy wszystko robić szybciej, zaangażować większe środki finansowe, tylko brakuje pracowników. My mamy teraz oferty dla 400 specjalistów i bardzo trudno ich znaleźć na rynku. Konkurencja jest ogromna.- Na tak postawione pytanie odpowiem w bardzo prosty sposób. Przychody Comarchu są teraz na poziomie 1,5 mld złotych, natomiast my na Cracovię - piłkarzy i hokeistów - przeznaczamy w porywach 10-15 mln złotych. Zakładając, że kwota będzie ostatecznie bliższa tym 15 milionom złotych, to stanowi zaledwie 1 procent naszych przychodów. Całe zamieszanie polega na tym, że wszyscy patrzą przez pryzmat wartości medialnej wydanych kwot. Ilość publikacji jest kolosalna, często budzą one emocje. Natomiast z biznesowego punktu widzenia Cracovia to jest ten wspomniany 1 proc. wydatków. Budżet marketingowy spółki jest większy.Oczywiście kibice klubowi nie lubią, jak się mówi o sporcie językiem finansowym. Biznesowi o nazwie Comarch ta działalność daje rozpoznawalność przy stosunkowo niskim poziomie nakładów. Nie widzę, powiem szerzej, nie rozpatrujemy takiej ewentualności, żeby wycofać się ze sportu.- Cały czas szukamy ciekawych projektów, głównie zagranicznych. Jest szansa, że zrealizujemy przejęcie w sektorze finansowo-bankowo-ubezpieczeniowym. Interesujemy się jedną spółką we Francji i jedną w Niemczech. Pracujemy nad tym. Zobaczymy, jakie będą wyniki due diligence. To są już konkrety. W przypadku Comarchu te potencjalne akwizycje będą nas kosztować po kilka milionów euro za każdą przejmowaną spółkę.- Kiedy jestem pytany o cel na przyszłość, odpowiadam: najważniejsze jest przetrwanie firmy. To pozornie mało ambitny i nobilitujący cel. Chciałbym, żeby jednak powiało optymizmem. Bez wątpienia zrealizujemy pozytywne wyniki finansowe, głównie dlatego, że mamy bardzo dużą dywersyfikację geograficzną sprzedaży, zróżnicowane produkty.Mamy bazę klientów, wiele kontraktów jest podpisanych w formule wieloletniej. Jesteśmy w stanie zarządzać tak trudnym i skomplikowanym biznesem, jakim jest Comarch. Spółka przetrwała dwa duże kryzysy światowe - mówię o bańce internetowej w 2000 roku i dużym kryzysie finansowym 2007-2008. Teraz mamy de facto złożenie paru kryzysów, których jednym z elementów jest pandemia. Chcemy wygenerować pozytywne przepływy finansowe i dobry zysk.