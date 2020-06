Japan Display odnotowało szósty rok strat z rzędu

Producent wyświetlaczy Japan Display zakończył rok fiskalny 2019 stratą netto w wysokości 101,42 mld jenów (938 mln USD) - ujawniła spółka we wtorek w opóźnionym sprawozdaniu. Dla firmy dostarczającej ekrany na potrzeby iPhone'ów to już szósty rok strat z rzędu.

Zgodnie z ogłoszonym we wtorek sprawozdaniem Japan Display zakończyło rok fiskalny do 31 marca 2020 r. stratą operacyjną w wysokości 38,54 mld jenów przy sprzedaży na poziomie 504,02 mld jenów (niżej o 20,8 proc. w ujęciu rdr.). Mimo strat spółka utrzymuje pozytywną wartość netto na poziomie 53,36 mld jenów, a jej współczynnik wypłacalności wynosi 13,1 proc. na plusie (w porównaniu do 25,9 proc. na minusie pod koniec grudnia 2019 r.).

Firma wiąże utrzymującą się złą passę z kosztowną restrukturyzacją i słabym popytem na swoje produkty, związanym m.in. ze spadającą globalnie sprzedażą smartfonów. Wstrzymanie prac w części fabryk oraz zmiany nastawione na długofalowe oszczędności, m.in. program dobrowolnych wcześniejszych emerytur, pochłonęły 67,18 mld jenów. Ich wdrożenie pozwoliło jednak na poprawę wyników w okresie styczeń-marzec 2020 r. - Japan Display odnotowało w tym okresie zysk netto 9,47 mld jenów, m.in. za sprawą sprzedaży udziałów w spółce Joled. Zaważyła jednak ogłoszona jeszcze w kwietniu br. gorsza niż spodziewana strata za okres kwiecień-grudzień 2019.

Jak odnotowała agencja Kyodo, japoński producent wyświetlaczy do smartfonów nie ogłosił szczegółowych prognoz na bieżący rok fiskalny, a jedynie przekazał, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 spodziewa się dalszego spadku sprzedaży o 15-20 proc. Także w kwartale zakończonym w czerwcu 2020 r. spółka spodziewa się wykazać stratę netto. Prezes spółki Scott Callon ocenił, że po powodowanych pandemią "rozczarowujących zmianach perspektyw dochodowych" przyszłość spółki "odmaluje się w jasnych barwach za dwa, trzy czy pięć lat".

Na poprawę wyników ma pozwolić wejście dostawcy Apple'a w branżę opieki zdrowotnej. Chodzi m.in. o produkcję elastycznych sensorów zdolnych do odczytywania informacji biometrycznych, takich jak puls czy odcisk palca.