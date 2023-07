Japończycy badają, jak kontrolować deszcz

Kontrola nad pogodą jest jednym z najbardziej ambitnych celów, jakie od lat stawiają sobie naukowcy. Dotychczasowe rezultaty takich badań są skromne. Nową próbę podjęli Japończycy, którzy stawiają sobie bardzo konkretny cel: ograniczenie siły niszczycielskich ulew.

Statystyka jest nieubłagana: wraz ze zmianą klimatu w ciągu ostatnich 45 lat liczba ulewnych deszczy uderzających w Japonię wzrosła 2,2 raza. W 2021 r. straty spowodowane wywołanymi przez ulewy powodziami i podtopieniami wyniosły 370 mld jenów (10,6 mld zł). Rekordowy pod tym względem, głównie za sprawą tajfunu Hagibis, był 2019 r.- poniesione wówczas szkody szacowane są na 2,2 bln jenów (60 mld zł). Jednak badania gwałtownych ulew, jakie spadły w rejonie Kobe w 2008 r., wykazały że maksimum opadów można ograniczyć nawet o 27 proc.

Jak to możliwe? W tym konkretnym przypadku zmiany klimatu powodujące częstsze i gwałtowniejsze ulewy są związane z działalnością człowieka i stosunkowo łatwo im zaradzić, przynajmniej w teorii. Geografia Japonii wymusza dużą koncentrację zabudowy. Duże miasta oraz strefy przemysłowe skupione w nieckach i dolinach produkują duże ilości ciepła, które wywołuje zawirowania prądów powietrza w pobliżu ziemi. To zaś prowadzi do częstszego pojawiania się chmur cumulonimbus, które z kolei przynoszą ulewy.

Grupa naukowców z kilku uniwersytetów i ośrodków badawczych postawiła sobie za cel opracowanie i wdrożenie do 2050 r. metod zapobiegania powstawania cumulonimbusów. Jedno z branych pod uwagę rozwiązań zakłada przeniesienie urządzeń odprowadzających ciepło odpadowe z dużych budynków i fabryk w rejony z większym przewiewem. Inny rozważany sposób to wykorzystanie wielkich wentylatorów do skuteczniejszego rozpraszania ciepła wydzielanego przez budynki.

Pojawiają się też bardziej ambitne opcje, jak kontrola wiatru w celu ograniczenia zawirowań prądów powietrza powodujących powstawanie cumulonimbusów. Kolejny rozważany wariant to zwalczanie liniowych stref opadów. Punktem wyjścia jest tutaj odwrócenie znanej już od lat metody wywoływania deszczu za pomocą suchego lodu. Normalnie środek ten jest rozpylany w powietrzu, aby spowodować opady, natomiast Japończycy chcą zbadać możliwość wykorzystania suchego lodu do zakłócania prądów powietrza prowadzących do ulew.