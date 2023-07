Japończycy bliżej rozwiązania wodorowego problemu

Japonia do kilku już lat stawia na wodór jako paliwo przyszłości. Do pokonania wciąż są liczne bariery, jak cena produkcji czy przygotowanie odpowiedniej infrastruktury dla wodoru. To wymaga wdrożenia odpowiednich materiałów.

Japoński rząd zamierza do 2030 r. zbudować na terenie całego kraju tysiąc wodorowych stacji paliw. Obecnie ich liczba wynosi 160, co wynika ze słabego rozwoju rynku i niewielkiej liczby pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi, co hamuje rozwój sieci.

Transport i magazynowanie wodoru wyzwaniem do pokonania

Jest jednak i drugi problem, poważniejszy, z przechowywaniem ciekłego wodoru, który z racji znacznie mniejszej objętości jest bardziej praktycznym rozwiązaniem, jednak musi być przechowywany w bardzo niskiej temperaturze - poniżej -240,18⁰C. W warunkach niskiej temperatury i oddziaływania wodoru stal staje się krucha, co stwarza ryzyko wycieków.

Z problemem tym z powodzeniem zmierzył się potentat branży stalowej Nippon Steel. Firma ma już na swoim koncie stal nierdzewną odporną na działanie wodoru w stanie gazowym. W stopie tym miano zwiększyć zawartość chromu i magnezu oraz dodać inne składniki. Dzięki tym doświadczeniom udało się stworzyć materiał o zwiększonej odporności na oddziaływanie ciekłego wodoru.

Ceną za to mają być niższa wytrzymałość i wyższa cena niż w przypadku zwykłej stali nierdzewnej. Firma póki co nie ujawnia informacji na temat kosztów nowego stopu, chociaż jak zwykle zwiększone zamówienia przełożą się na obniżenie ceny.

Pierwsze partie nowego stopu już trafiły do kilku odbiorców

To zaś może nastąpić relatywnie szybko. Pierwsze partie nowego stopu już trafiły do kilku odbiorców, a do końca marca przyszłego roku mają ruszyć regularne dostawy dla operatorów wodorowych stacji paliw na terenie Japonii i zagranicą.

Jeżeli nowy produkt Nippon Steel pozwoli usprawnić transport i przechowywanie ciekłego wodoru, powinno to przyspieszyć powstawanie kolejnych stacji oferujących to paliwo. Według firmy badawczej Fuji Keizai wartość rynku wodorowych stacji benzynowych w Japonii do 2040 r. może wzrosnąć ponad 40 razy i osiągnąć wartość 175,6 mld jenów (ok. 5 mld zł).

Japończycy mają dość interesujące podejście do pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi. Z racji większego zasięgu niż w przypadku “elektryków”, postrzegane są jako dobre rozwiązanie w transporcie i logistyce. W związku z tym nacisk kładziony jest nie na samochody osobowe, a bardziej na ciężarówki, autobusy, a także karetki. Inny intensywnie testowany środek transportu to pociągi.

Samo Nippon Steel widzi dla siebie przyszłość w takich rozwiązaniach. Wraz z kurczeniem się populacji będzie spadać zapotrzebowanie na zwykłą stal, natomiast transformacja energetyczna spowoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne stopy. Już teraz firma planuje do wiosny 2025 r. wyłączyć 5 spośród swoich 15 pieców hutniczych, zmniejszając tym samym zdolność do produkcji surowej stali o jedną piątą. Jest to przykład szerszego trendu. Jak zwraca uwagę magazyn Asia Nikkei w celu zwiększenia zysków producenci stali zamiast podnosić ceny koncentrują się na produktach o wysokiej wartości dodanej.