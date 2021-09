Japończycy chcą dostarczyć szybki internet na wieś. Pomoże Elon Musk

Japońska firma KDDI, drugi co do wielkości dostawca usług mobilnych w Kraju Kwitnącej Wiśni, ogłosiła, że rozpoczyna współpracę z SpaceX Elona Muska. Celem jest zapewnienie lepszego dostępu do Internetu użytkownikom na izolowanych wyspach i w górzystych regionach kraju za pośrednictwem satelitów należących do amerykańskiej firmy.