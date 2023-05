Japończycy idą śladem Elona Muska i robią biznes w kosmosie

Misja pierwszego prywatnego japońskiego lądownika księżycowego Hakuto-R zakończyła się katastrofą. Twórca pojazdu, start-up ispace, nie poddaje się jednak i już w przyszłym roku zamierza wysłać nową misję księżycową.

Ostatnie tygodnie nie należały do udanych dla prywatnych firm kosmicznych. Po katastrofie rakiety Spaceship Elona Muska fiaskiem zakończyła się również japońska misja ispace wysłania lądownika Hakuto-R na Księżyc.

Pomimo niepowodzenia projekt ma duże znaczenie dla całej szeroko rozumianej branży kosmicznej w Japonii, ale i w USA.

Stojąca za tą misją ispace jest pierwszą japońską prywatną firmą kosmiczną, która weszła na giełdę. Jej kosmiczne plany rozgrzewają inwestorów.

20 kwietnia kilka minut po starcie eksplodowała rakieta Spaceship firmy SpaceX Elona Muska. Projekt jest rozwijany z myślą o załogowych lotach na Księżyc i Marsa. Mimo niepowodzenia test Spaceship okrzyknięto sukcesem, zdobyte w trakcie kilku minut lotu dane mają znacząco pomóc w dalszym rozwoju rakiety.

Natomiast 26 kwietnia japońska firma ispace poinformowała o utracie kontaktu z wysłanym na Księżyc lądownikiem Hakuto-R. Nie ustalono jeszcze, czy zawiodła sama maszyna, czy też jej oprogramowanie. Jak stwierdził prezes start-upu Takeshi Hakamada, prawdopodobnie w połowie drogi na powierzchnię Księżyca skończyło się paliwo, mimo słabego przyciągania lądownik zaczął spadać i roztrzaskał się. Przyczyną takiego rozwoju wypadków mogło być błędne obliczenie odległości do gruntu, co doprowadziło do przedwczesnego zużycia paliwa.

Podobnie jak SpaceX, także ispace stara się myśleć pozytywnie i pociesza się licznymi danymi zebranymi przez Hakuto-R podczas trwającego 4,5 miesiąca lotu. Pozwolą one lepiej przygotować kolejne misje, planowane odpowiednio na przyszły i 2025 r.

Pierwsza japońska prywatna firma kosmiczna rozgrzewa inwestorów

Skąd jednak prywatna firma ma zebrać fundusze na tak ambitne projekty? Ispace jest pierwszą japońską prywatną firmą kosmiczną, która weszła na giełdę. Początkowo start-up marzył o Wall Street i indeksie Nasdaq, ostatecznie wybrał jednak tokijski parkiet. Akcje spółki zaczęły być notowane 12 kwietnia i chociaż przez pierwszy dzień nie prowadzono sprzedaży, to ich cena wzrosła z 254 do 585 jenów (18,15 zł).

W następnych dniach zaczęło się istne szaleństwo. Inwestorzy byli absolutnie przekonani, że misja Hakuto-R zakończy się sukcesem. Wartość akcji w przededniu lądowania wynosiła blisko 2 tys. jenów (62,06 zł). Po rozbiciu się lądownika oczywiście znacząco spadła, nadal jednak wynosi ok. 1,5 tys. jenów (46 zł). Z tego IPO ispace wyniosło 20 mld jenów (620 mln zł), a kolejna runda finansowania dała jeszcze 6,7 mld jenów (210 mln zł).

Chociaż firma przyjmuje, że rok zakończy na minusie, to panuje w niej optymizm. Skonsolidowany przychód ze sprzedaży za rok podatkowy 2023 (kończący się w marcu 2024 r.) prognozowany jest na 6,1 mld jenów (190 mln zł). To sześciokrotnie więcej niż w poprzednim roku, przy oczekiwanej stracie netto w wysokości 7,8 mld jenów (240 mln zł) - ta zmniejsza się w porównaniu z szacunkową stratą 11,2 mld jenów (350 mln zł) z poprzedniego roku.

Jest jeszcze jeden czynnik mogący zamortyzować straty. Hakuto-R miał zostać ubezpieczony przez Mitsui Sumitomo Insurance. Póki co nie ma informacji, czy do tego doszło i jaka może być wysokość ewentualnego odszkodowania. Faktem natomiast jest rosnące zainteresowanie ubezpieczaniem misji kosmicznych, czemu starają się sprostać firmy z branży.

Hakuto-R został wyniesiony w kosmos 11 grudnia ubiegłego roku przez rakietę Falcon-9 SpaceX z przylądka Canaveral. Ponad czteromiesięczny czas podróży wynikał z przyjętych założeń misji. W celu zabrania większego ładunku zmniejszono ilość zabieranego paliwa. Wymusiło to wybór dłuższej, za to bardziej efektywnej energetycznie trasy w stronę Srebrnego Globu. Ispace chciał w trakcie misji przetestować nową technologię schodzenia z orbity zapewniającą miękkie lądowanie. Na miejsce lądowania wybrano krater Atlas na północnej półkuli Księżyca.

Lądownik miał ok. 2,3 m wysokości, 2,6 m długości i 2,9 m szerokości. Na pokładzie znajdowały się dwa łaziki. Pierwszym był opracowany przez japońską agencję kosmiczną JAXA i producenta zabawek Tomy M1, niewielki dwukołowy robot o rozmiarach piłki baseballowej. Miał on posłużyć do zbadania wpływu rozdrobnionej, miałkiej powierzchni ziemskiego satelity na ruch pojazdów. Rezultaty badań miały zostać wykorzystane w rozwoju bardziej zaawansowanych załogowych łazików, takich jak Lunar Cruiser, nad którym pracuje Toyota.

Drugim z łazików był czterokołowy Rashid opracowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Także ten pojazd miał japoński akcent. Rashid był bowiem wyposażony w akumulatory półprzewodnikowe opracowane przez NGK Spark Plug.

Japońska misja ważna dla branży kosmicznej, również amerykańskiej

Działania ispace mają dużą wagę dla japońskiej branży kosmicznej. Start-up ma ambicje dokonać pierwszego komercyjnego - bezzałogowego - lądowania na Księżycu. Co więcej, po tym, jak JAXA zawiesiła swój program lądownika Omotenashi, to ispace ma szansę przypaść zaszczyt pierwszego japońskiego lądowania na satelicie Ziemi.

Firma odgrywa również istotną rolę w kosmicznych planach Stanów Zjednoczonych. Jako jeden z kilku podmiotów została wybrana do dostarczenia próbek gruntu w ramach programu eksploracji Księżyca prowadzonego przez NASA. To jednak drobiazg w porównaniu z innym przedsięwzięciem. Ispace zawarł kontrakt z NASA na rozpoczęcie od 2025 r. przewozu ładunków na Księżyc, gdzie agencja chce do 2040 r. ustanowić bazę stale obsadzoną kosmonautami.

Na koniec kilka słów o tym, skąd wzięła się nazwa lądownika, która jest prztyczkiem w nos dla Chin. Hakuto to w japońskim folklorze biały królik zamieszkujący na Księżycu. Żeby nadać misji jeszcze więcej smaczku, obecny rok jest w chińskim horoskopie, używanym także w Japonii, rokiem królika.

