Japończycy pracują nad biopaliwem rakietowym

Biopaliwa, a w zasadzie zrównoważone paliwa lotnicze (SAF), powoli przyjmują się w lotnictwie. Nie inaczej jest w Japonii, gdzie cały proces zyskał rządowe wsparcie. Jedna z japońskich firm chce pójść o krok dalej i rozpocząć eksperymenty z biopaliwami rakietowymi.

Japońskie Air Water chce wykorzystać w tym celu ciekły biometan z krowich odchodów. Produkcja ruszyła w 2021 r. na Hokkaido, gdzie firma znalazła dostawców wśród miejscowych hodowców krów. Dla nich stanowi to rozwiązanie problemu z utylizacją efektów przemiany materii swoich zwierząt.

Surowiec jest dostarczany do zakładów w Taiki, gdzie następnie poddaje się fermentacji. Powstały w ten sposób biogaz trafia w kolejnym kroku do fabryki w Obihiro, gdzie następuje separacja, schłodzenie i skroplenie biometanu.

Air Water znalazł już także partnera z branży kosmicznej. Jest nim startup Interstellar Technologies, planujący budowę klasycznego kosmodromu na Hokkaido. Firma ma na swoim koncie znaczące osiągnięcie, jakim jest wystrzelona w maju 2019 r. rakieta Momo-3. Była to pierwsza rakieta zbudowana przez japońską firmę prywatną, która dotarła w kosmos.

Interstellar Technologies koncentruje się w swoich pracach nad niewielkimi rakietami przeznaczonymi do wynoszenia na orbitę okołoziemską mini- i mikrosatelitów. Startup ma przeprowadzić serię testów mających sprawdzić, czy tego typu paliwo z domieszką skroplonego biometanu z krowich odchodów w ogóle się sprawdzi. Jeżeli eksperymenty przyniosą sukces, nowe paliwo rakietowe posłuży do napędzania rakiet serii Zero.

Ze względu na wysoką energetyczność skroplony metan jest często stosowany w rakietach zasilanych paliwem ciekłym. Surowiec musi być jednak bardzo wysokiej jakości i najczęściej uzyskuje się go ze skroplonego gazu ziemnego. Air Water utrzymuje, że udało mu się uzyskać biometan spełniający wymagania. Firma reklamuje nawet swój pomysł jako sposób na uzyskanie neutralności węglowej.

