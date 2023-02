Japończycy pracują nad komputerem przyszłości. Mają już pierwsze sukcesy

Japonia notuje opóźnienie w rywalizacji o budowę komputerów kwantowych. Pierwsza na świecie maszyna tego rodzaju ma wejść do użytku w tym roku lub na początku następnego. Zarazem jednak Japończycy zwracają uwagę na inne możliwe rozwiązania.

Komputery kwantowe tym różnią się od tradycyjnych, że do zapisu informacji zamiast bitów, które mogą reprezentować jedynki lub zera, wykorzystują qubity (bity kwantowe), reprezentujące jednocześnie oba przeciwne stany. Pozwala to skokowo zwiększyć moc obliczeniową.

Istniejące urządzenia kwantowe muszą być przechowywane w ekstremalnie zimnym otoczeniu, a ponadto mogą być niestabilne i podatne na błędy.

Rosnącym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć rozwiązania hybrydowe lub “quasi-kwantowe”. Tutaj Japonia ma się czym pochwalić.

Ze względu na cały czas zawodną technologię japońskie firmy zwróciły uwagę na rozwiązania hybrydowe i komputery “quasi-kwantowe” - wykorzystanie rozwiązań kwantowych i sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności klasycznych komputerów.

Pozwala to skokowo zwiększyć moc obliczeniową i prowadzić działania nawet sto milionów razy szybciej niż klasyczne maszyny. Umożliwia to sprawniejsze prowadzenie obliczeń w tak złożonych kwestiach, jak klimat, opracowywanie zaawansowanych leków, materiałów czy sztucznej fotosyntezy, o rozwoju sztucznej inteligencji nie wspominając.

Wyścig o to, kto pierwszy zbuduje komputer kwantowy zdatny do pozalaboratoryjnej eksploatacji cały czas trwa i rozgrywa się głównie pomiędzy Chinami i USA.

W Japonii testują rozwiązania hybrydowe i “quasi-kwantowe”

Potężna moc obliczeniowa komputerów kwantowych nie zawsze i nie wszędzie jest potrzebna, długo jeszcze nie każdego będzie na nią stać, a termin wprowadzenia stabilnych egzemplarzy cały czas się przesuwa. Chińczycy i Amerykanie regularnie ogłaszają bliskie osiągnięcie przełomu, po czym okazuje się, że jeszcze trochę trzeba poczekać.

Zaś w Japonii w 2021 r. rząd powołał Quantum Strategic Industry Alliance for Revolution (Q-STAR, kwantowy strategiczny sojusz przemysłowy dla rewolucji), w którego skład weszły czołowe uczelnie wyższe i firmy, w tym m.in. Toyota, Hitachi i NTT. Oprócz szybkiego wdrożenia rodzimego komputera kwantowego celem sojuszu jest zdobycie do 2030 r. 10 mln użytkowników nowej technologii.

Jednak ze względu na istniejące ograniczenia rosnącym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć rozwiązania hybrydowe lub “quasi-kwantowe”. Na tym polu Japonia jest w gronie liderów. Rządowy instytut badawczy Riken planuje ustanowić połączenie komunikacyjne między komputerem kwantowym a Fugaku (Góra Fuji), drugim najszybszym superkomputerem świata. Komputer kwantowy ma odpowiadać jedynie za kluczowe obliczenia, podczas gdy resztę pracy wykonywać będzie Fugaku. W roku podatkowym 2023-24 ma rozpocząć działalność zespół badający różne metody obliczeń i narzędzia ułatwiające transfer danych między komputerem kwantowym a Fugaku.

Plany sięgają dalej. Riken planuje wspólnie z Q-STAR prace nad promowaniem rozwiązań hybrydowych - wykorzystania infrastruktury obliczeniowej, łączącej technologię kwantową z superkomputerami. Dodajmy, że Fugaku został stworzony przez Riken i Fujitsu, a oba podmioty przewodzą pracom nad pierwszym japońskim komputerem kwantowym.

Z kolei Hitachi stawia na komputery “quasi-kwantowe”. Opracowana przez firmę maszyna naśladuje zdolność komputera kwantowego do znalezienia najlepszej możliwej kombinacji przy dużej liczbie możliwości, wykorzystując technologię znaną jako komplementarne wyżarzanie półprzewodników metalowo-tlenkowych (CMOS). Koncern może pochwalić się już pierwszymi sukcesami. Komputer “quasi-kwantowy” jest wykorzystywany przez spółki kolejowe do sporządzenia rozkładów jazdy i określenia grafiku zmian roboczych. Według jednego z klientów planowanie przydziału załogi, które kiedyś zajmowało dni, zostało w jednym przypadku zredukowane do 30 minut.

Po przewoźnikach przyszła kolej na przemysł. Koncern chemiczny Sekisui Chemical chce wykorzystać komputer “quasi-kwantowy” do przyspieszenia prac nad nowymi materiałami. Maszyna będzie wspomagać badania nad związkami, które mogą zapewnić najlepsze parametry pod względem odporności na ciepło, przewodność i inne właściwości. Sekisui Chemical liczy na co najmniej dwukrotne - a w najlepszym przypadku nawet dziesięciokrotne - zwiększenie wydajności R&D do r. 2025.