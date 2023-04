Japończycy pracują nad nową metodą pozyskiwania litu

Lit jest jednym z kluczowych surowców dla rozwoju elektromobilności. Z wyzwaniem tym mierzy się Sumitomo Metal Mining. Dzięki rozwijanej przez firmę autorskiej metodzie ma być szybciej i taniej.

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej do r. 2040 zapotrzebowanie na lit może wzrosnąć ponad dziesięciokrotnie. Konieczne więc będzie zwiększenie produkcji.

Sumitomo chce maksymalnie skrócić proces pozyskiwania litu

Lit może być pozyskiwany z rudy lub z roztworu solnego w solniskach. Cały proces trwa nawet rok. Sumitomo pracuje nad nowym rodzajem technologii selektywnego adsorbentu, który oddziela lit od solanki. Szczegóły są objęte tajemnicą, jednak z tego co dowiedział się magazyn Nikkei Asia, czas produkcji ma zostać skrócony do kilku tygodni, a ilość potrzebnych w całym procesie chemikaliów zmniejszona do dziesiątej części stosowanych obecnie środków. Japoński koncern nie podał zakładanego harmonogramu prac dla komercjalizacji technologii. Mówi natomiast o spodziewanej produkcji na poziomie 20 tys. - 30 tys. t rocznie.

Sumitomo Metal jest globalnie jednym z głównych dostawców katod do akumulatorów litowo-jonowych. Podstawowym surowcem dla firmy są nikiel, kobalt i lit. Dwa pierwsze firma produkuje we własnym zakresie, w przypadku litu musi jednak polegać na zagranicznych dostawcach. W obliczu rosnących napięć geopolitycznych taki układ przestaje być komfortowy, zwłaszcza, że dostęp do złóż litu agresywnie zapewniają sobie chińskie przedsiębiorstwa. Konieczne jest więc znalezienie stabilnych i bezpiecznych źródeł dostaw.

Nowa technologia może być atutem w negocjacjach koncesji na wydobycie i produkcję litu

Nowa technologia może okazać się dla Japończyków atutem w negocjacjach koncesji na wydobycie i produkcję litu. Sumitomo Metal zamierza rozpocząć rozmowy w sprawie tworzenia spółek joint venture z podmiotami z Argentyny i Chile, lub wspólne inwestycje z firmami górniczymi z tych państw. Ameryka Południowa dysponuje największymi eksploatowanymi obecnie złożami litu, aczkolwiek ostra konkurencja o dostęp do nich powoduje poszukiwania i regularne odnajdywanie nowych zasobów.

Sumitomo bierze też pod uwagę samo dostarczanie adsorbentu, co ma pomóc lokalnym firmom uniezależnić się od amerykańskich i chińskich potentatów. W sytuacji, gdy zdecydowana większość państw Globalnego Południa nie chce wybierać między Pekinem i Waszyngtonem, taka oferta może być istotną zachętą do nawiązania współpracy z Japończykami. Przypomnijmy, że polski KGHM jest partnerem Sumitomo w przedsięwzięciach biznesowych.

Metale ziem rzadkich, półprzewodniki, a także lit znalazły się na opublikowanej w grudniu ubiegłego roku przez rząd Japonii liście zasobów kluczowych dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju. Firmy z tych branż mogą liczyć na szeroko zakrojoną pomoc władz w zabezpieczaniu ich dostaw.

