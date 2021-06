Japończycy pracują nad technologią paneli bezdotykowych 

Pandemia Covid-19 stała się impulsem do wzmożonej pracy nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Strach przed zakażeniami przyspieszył postęp w obszarze bezdotykowych paneli sterujących, których prototypy niebawem trafią do pierwszych placówek w Japonii, w tym m.in. szpitali. Pomogą one nie tylko w ograniczeniu liczby zakażeń, ale także mogą stanowić krok milowy w rozwoju i upowszechnieniu się tej technologii.