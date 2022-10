Japończycy rozpoczynają rekrutację awatarów

Sieć sklepów Lawson, przy współpracy z japońską firmą AVITA, wprowadza do ponad 200 swoich lokali zdalnie sterowane, cyfrowe awatary, które pozwolą na obsługę wielu sklepów przez jedną osobę.

System cyfrowych awatarów, który ma zostać wykorzystany w japońskich sklepach, został opracowany przez Hiroshiego Ishiguro - profesora uniwersytetu w Osace i jednocześnie współpracownika firmy AVITA.

Wirtualne postacie posiadają dwie wersje, męską i żeńską. W założeniu mają pojawiać się na specjalnych monitorach przy kasach i być zdalnie sterowane przez prawdziwych ludzi. Do głównych zadań awatarów będzie należało pomaganie klientom w odpowiedzi na zadawane pytania, pomoc w znalezieniu poszczególnych produktów, czy demonstracja korzystania z kas samoobsługowych.

Nowy sposób pracy, który nie będzie ograniczał pracowników

Głównym celem sieci Lawson jest zbudowanie nowego sposobu pracy, tak aby pracownicy nie byli ograniczeni takimi czynnikami, jak płeć, wiek, niepełnosprawność, czy miejsce zamieszkania. Praca zdalna za pomocą awatarów ma zmniejszyć problemy związane z niedoborem personelu.

Specjaliści pracujący nad rozwiązaniem liczą, że dzięki niemu ludzie, którzy nie są w stanie pracować fizycznie w sklepie, jak np. rodzice małych dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, będą mogły pomagać klientom z zacisza swoich domów. Praca zdalna będzie umożliwiała także obsługiwanie kilku awatarów w różnych sklepach przez tą samą osobę, co znacząco zwiększa efektywność tego rozwiązania.

Ruszają testy awatarów w pierwszym sklepie. W sumie do 200 lokali trafi rozwiązanie

Już pod koniec listopada ma zostać otwarty pierwszy sklep oferujący usługi zdalnie sterowanych doradców klienta, tzw. „Green Lawson” w Tokio. Jeśli nowa technologia się sprawdzi, awatary będą stopniowo wdrażane do kolejnych lokali sieci. W założeniu rozwiązanie to ma trafić do ponad 200 placówek. Firma rozpoczęła już rekrutację pracowników, którzy będą sterowali awatarami, a w pierwszej turze ma zostać zatrudnionych od 10 do 30 osób. Do końca 2025 r. Lawson zamierza przeszkolić ponad tysiąc operatorów awatarów.

Innowacyjny pomysł opracowany przez firmy Lawson i AVITA jest odpowiedzią na problemy związane z niedoborem siły roboczej w Japonii. Sklepy typu convenience store od dłuższego czasu próbują poradzić sobie z brakiem wystarczającej liczby pracowników np. poprzez zwiększenie zatrudnienia obcokrajowców, czy wprowadzanie rozwiązań opartych na robotach. Zdalnie sterowane awatary, które mogą być obsługiwane przez prawie każdego i z właściwie dowolnej lokalizacji, są jednym z ciekawszych pomysłów na rozwiązanie tego problemu.