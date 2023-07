Japończycy szykują sposób na oswojenie sztucznej inteligencji

W Japonii trwają prace nad przepisami i narodową strategią dotyczącą generatywnej sztucznej inteligencji. Sukces ChatGPT daje światu do myślenia. Technologii przygląda się biznes.

W Japonii ruszyły działania zmierzające do uregulowania roli sztucznej inteligencji (AI) w kontekście ochrony własności intelektualnej i w systemie edukacji.

Coraz więcej japońskich firm przymierza się do prac nad wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji w biznesie.

Narzędzia takie jak ChatGPT szybko zdobywają popularność wśród uczniów i studentów, ale przez biznes, w działalności zawodowej, traktowane są w Jap0nii wciąż bardzo ostrożnie.

Grupa prawników, deweloperów SI, przedsiębiorców i naukowców założyła 20 czerwca Japan Image Generative AI Consortium. Celem organizacji jest rewizja obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich twórców obrazów i prac graficznych.

Sztuczna Inteligencja a własność intelektualna. To trzeba unormować, a jest kilka problemów

Główny problem dotyczy prawdopodobieństwa tworzenia przez generatywną SI wizerunków bardzo podobnych do już istniejących lub użycia tych ostatnich bez wiedzy i zgody autora. Związane jest to z trenowaniem SI za pomocą już dostępnej bazy obrazów.

Nie jest to jedyny problem. W rozmowie z dziennikiem Japan Times prawnik Ippei Mochizuki zwrócił uwagę na fakt, że ze względu na swój charakter AI może naruszać również przepisy o ochronie danych osobowych i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Chodzi tutaj o ryzyko wycieku danych wrażliwych lub tajemnic handlowych. Tokio już zwróciło na to uwagę, zalecając w ubiegłym miesiącu firmie OpenAI, twórcy ChatGPT, dostosowanie się do obowiązujących w Japonii przepisów.

Japan Image Generative AI Consortium nie ma zamiaru w jakikolwiek sposób ograniczać prawnie rozwoju generatywnej AI. Jej członkom chodzi przede wszystkim o pogodzenie istniejących przepisów z rozwojem technologicznym. Ich działania mają ułatwić dyskusję na ten temat, a tym samym umożliwić japońskim firmom z branży AI skuteczniejszą rywalizację z zagraniczną konkurencją.

Sztuczna inteligencja wkracza także w Japonii do szkół i uczelni. Potrzebne krytyczne myślenie

Swoje wytyczne dla szkół w zakresie integracji generatywnej AI z systemem nauczania opublikowało 4 lipca japońskie ministerstwo edukacji. Resort stawia sobie dwa główne cele: zapoznanie uczniów z zaletami i wadami nowego narzędzia oraz walkę z „cyfrowym analfabetyzmem” wśród nauczycieli.

Wprawdzie wytyczne zdecydowanie odradzają stosowania generatywnej AI do pisania prac i rozprawek, jednak minister edukacji Keiko Nagaoka nie ma tutaj żadnych złudzeń. Zakazy niewiele dadzą, w związku z czym szefowa resortu wskazuje na konieczność rewizji sposobów sprawdzania wiedzy, tak by ograniczyć uczniom możliwość posługiwania się nowym narzędziem.

Ministerstwo zauważyło natomiast jedną istotną szansę tworzoną przez ChatGPT - przy korzystaniu z niego zaleca posługiwać się językiem angielskim. Tym sposobem ubocznym efektem pojawienia się generatywnej sztucznej inteligencji ma być podniesienie umiejętności językowych japońskich uczniów.

Ministerialne wytyczne poświęcają najwięcej uwagi „oswajaniu” nauczycieli z nowymi technologiami. W Japonii, jak i w wielu innych miejscach na świecie, informatyzacja powoli toruje sobie drogę do systemu kształcenia, nierzadko tkwiącego jeszcze w 19. stuleciu. Ministerstwo chce podnosić kwalifikacje nauczycieli i pogłębiać zrozumienie przez nich nowych technologii.

Jeden z sugerowanych pomysłów zakłada wykorzystanie podczas lekcji “fake newsów”. Tym sposobem uczniowie mają wyrobić sobie nawyk sprawdzania informacji i porzucić bezkrytyczne przyjmowanie wszystkiego, co znajdą w Internecie. Oprócz tego generatywna AI ma odciążyć nauczycieli w pracy administracyjnej.

Czy sztuczna inteligencja sprawdzi się w pracy biurowej? Japończycy ostrożniejsi od Amerykanów

Na zastosowanie nowego narzędzia w automatyzacji pracy administracyjnej zwróciło już uwagę sporo japońskich firm. W związku z tym dwa telekomy zdecydowały się na rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami dedykowanymi klientom biznesowym. W przeciwieństwie do Amerykanów i Chińczyków, Japończycy odrzucają na razie generatywną AI ogólnego zastosowania i koncentrują się na systemach specjalistycznych.

Państwowy telekom NTT zapowiedział wdrożenie do końca marca przyszłego roku narzędzia dla sektora finansów i medycznego. Według informacji pozyskanych przez magazyn Nikkei Asia zastosowany duży model językowy ma mieć od 7 do 30 mld parametrów. Dla porównania GPT3, na podstawie którego powstała pierwsza wersja ChatGPT, miał 175 mld parametrów. Podobny zakres usług i w podobnym terminie chce oferować drugi z wiodących japońskich telekomów SoftBank. System początkowo ma posługiwać się „tylko” jednym miliardem parametrów, jednak docelowo liczba ta ma wzrosnąć do 60 mld.

Jak jednak wykazało badanie przeprowadzone w maju przez MM Research Institute na grupie 13,8 tys. pracowników biurowych zatrudnionych w firmach prywatnych i organizacjach w Japonii i USA, Japończycy są daleko w tyle z wykorzystaniem ChatGPT w pracy. Z nowego narzędzia korzysta zaledwie 7 proc. japońskich respondentów, a 46 proc. nie ma świadomości jego istnienia. Dla Amerykanów liczby te wynoszą odpowiednio 50 i 9 proc.

Wyraźna jest też różnica w podejściu do generatywnej AI. W Stanach Zjednoczonych w grupie badanych zatrudnionych na wyższych stanowiskach kierowniczych ponad 60 proc. jest zainteresowanych nową technologią. W Japonii natomiast dominują niepewność i obawy o bezpieczeństwo.

Sztuczna inteligencja wypełni kwestionariusz i zdobędzie dla ciebie pracę

W przypadku Japończyków dużą rolę odgrywają różnice pokoleniowe. Już teraz jedna trzecia studentów uczelni wyższych przyznaje się do korzystania z ChatGPT w nauce. Proporcje te zostają zachowane, gdy przychodzi do poszukiwania pracy.

Według firmy HR One Career 30 proc. studentów poszukujących stałego zatrudnienia korzysta z generatywnej AI do wypełniania kwestionariuszy sporządzanych przez pracodawców. Kolejnych 44 proc. rozważa skorzystanie z nowego narzędzia.

Japoński kwestionariusz zawodowy składa się z dwóch do czterech pytań, będących czymś pośrednim między listem motywacyjnym a wstępną rozmową kwalifikacyjną. Wśród przyszłorocznych absolwentów przepytanych przez One Career, aż 59 proc. skarżyło się na problemy z wypełnieniem kwestionariuszy.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma