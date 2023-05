Japończycy zatrudniają ChataGPT w administracji, finansach i ubezpieczeniach

Japonia chce wykorzystać sztuczną inteligencję w administracji. Instytucje państwowe podchodzą ostrożnie do sprawy, branże finansowa i ubezpieczeń wykazują jednak bardzo duży entuzjazm. Jedno jest jednak pewne: ChatGPT nie wymiecie szybko faksów z japońskich biur.

Mimo obaw jednych i nadziei drugich generatywna SI nie wnosi jeszcze rewolucyjnych zmian do biurokracji prywatnej i publicznej.

Nowe narzędzie wymaga regulacji prawnych oraz innowacji co do jego praktycznych i bezpiecznych zastosowań.

Na razie więc urzędowe pieczątki i faksy - symbol niechęci Japończyków do innowacji administracyjnych - pozostaną prawdopodobnie niezagrożone przez SI.

O tym, jak poważnie rząd podchodzi do wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w administracji publicznej świadczy powołanie specjalnego doradcy premiera i zespołu ds. stworzenia strategii użycia narzędzi SI. Stanowisko doradcy i szefa zespołu objął Hideki Murai.

Pierwsze posiedzenie specjalnej grupy ds. AI odbyło się 24 kwietnia. Oprócz przedstawicieli kancelarii premiera uczestniczyli w nim reprezentanci potężnego ministerstwa gospodarki, handlu i przemysłu (METI), ministerstwa spraw wewnętrznych oraz rządowych agencji odpowiadających za cyfryzację i ochronę prywatności. W następującej później konferencji prasowej Murai podkreślał konieczność pójścia do przodu i wdrożenia narzędzi SI w administracji rządowej, zachowując świadomość zagrożeń i kontekstu międzynarodowego.

Sztuczna inteligencja: szanse i strach w Japonii

Jakie są potencjalne zastosowania ChatGPT i podobnych dla instytucji rządowych? Na razie pomysły nie są rewolucyjne. Obejmują przygotowywanie dla polityków i urzędników odpowiedzi przed wysłuchaniami parlamentarnymi lub przewidywanie pytań, jakie mogą paść na konferencjach prasowych. Bardziej przyziemne zadania to odciążenie ludzi w „papierkowej robocie” i usprawnienie pracy administracyjnej. Przykładowo, ministerstwo rolnictwa planuje używać ChatGPT do aktualizowania instrukcji online wypełniania wniosków o niektóre świadczenia.

O ile władze centralne zamierzają stawić czoła i okiełznać generatywną SI, to na poziomie lokalnym zdania są bardziej podzielone. Gubernator prefektury Hokkaido, Naomichi Suzuki, zaleca zachowanie daleko posuniętej ostrożności i nie planuje zastosowania nowych narzędzi. Jeszcze dalej poszedł gubernator prefektury Tottori, Shinji Hirai, który zakazał użycia ChatGPT w podległych mu instytucjach.

Ochrona danych, głupcze! Sztuczna inteligencja niemile widziana w administracji

Największe obawy budzi ochrona danych osobowych, ryzyko wycieku lub ich niewłaściwego wykorzystania związanego z trenowaniem SI. Stąd wielu urzędników, dziennikarzy i naukowców nieufnie podchodzi do stosowania ChatGPT w zadaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i korporacyjnych. Ochrona danych była jednym z głównych tematów wizyty w Tokio Sama Altmana, prezesa OpenAI, wspieranego przez Microsoft twórcy ChatGPT. Altman zadeklarował gotowość do daleko idącej współpracy w tej dziedzinie z japońskim rządem.

Ochrona danych jest też jednym z centralnych punktów prac nad narodową strategią użycia narzędzi SI. Drugim w kolejności jest opracowanie spójnych reguł obowiązujących w całej administracji publicznej. Profesor Ichiro Satoh z Narodowego Instytutu Informatyki wskazuje na jeszcze jeden problem. Wraz z rozwojem SI coraz trudniej będzie wskazać, czy i w jak dużym stopniu była zaangażowana w konkretne procesy administracyjne. Niesie to za sobą ważkie skutki, chociażby w rozmyciu odpowiedzialności za decyzje.

Rządowy zespół ma również zbadać potencjał zastosowania SI przez przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. Rosnące zainteresowanie nowymi narzędziami wykazują firmy z sektora finansów i ubezpieczeń.

Japoński biznes żywo interesuje się zastosowaniami sztucznej inteligencji

W połowie kwietnia Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) poinformowało o rozpoczęciu prób generatywnej SI opracowanej wspólnie z Microsoft Japan. Narzędzie ma pełnić rolę asystenta wspomagającego pracowników w wyszukiwania przepisów biznesowych lub zestawianie podstawowych informacji o klientach, potrzebnych w przygotowywaniu umów. W celu ograniczenia ryzyka wycieku SI będzie funkcjonować tylko w wewnętrznej sieci SMFG i posługiwać się wyłącznie danymi, które są publicznie dostępne, lub pochodzą z baz banku. Jeśli próby wypadną pomyślnie, generatywna SI może być dostępna dla pracowników Sumitomo Mitsui Banking Corp. już jesienią tego roku.

Testy podobnego narzędzia planuje rozpocząć latem Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Generatywna SI ma odciążyć pracowników przy sporządzaniu wniosków i udzielanie odpowiedzi na zapytania wewnętrzne. Również tutaj SI ma funkcjonować w korporacyjnym intranecie, zaś z jej trenowania zostaną wyłączone dane wejściowe pracowników. Podobnie jak SMFG, również Mitsubishi chce nawiązać współpracę z Microsoft Japan w celu opracowania generatywnej SI skrojonej pod potrzeby grupy.

Trzecią z wielkich japońskich grup finansowych zainteresowanych narzędziami typu ChatGPT do użytku wewnętrznego jest Mizuho Financial Group. Póki co brakuje jednak bardziej konkretnych informacji. Pod uwagę ma być brana współpraca z Microsoft Japan.

W podobnym kierunku zmierzają wielcy ubezpieczyciele. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance zleciło rozwój narzędzia bazującego na ChatGPT, którego zadaniem będzie przygotowywanie szkiców odpowiedzi na pytania kierowane przez agentów i klientów, dotyczące zakresu ubezpieczeń i związanych z nimi procedur. Teksty przygotowane przez SI nie będą trafiać bezpośrednio do pytających, posłużą jedynie jako wskazówki dla pracowników przygotowujących odpowiedź. Tokio Marine oczekuje, że dzięki nowemu systemowi uda się zmniejszyć nakład pracy w tego typu zadaniach o 30-50 proc.

Podobne plany mają Mitsui Sumitomo Insurance i Aioi Nissay Dowa Insurance. Z kolei Sompo Japan Insurance już rozpoczęło próby z wykorzystaniem generatywnej SI do pomocy programistom. W najbliższych miesiącach nowe narzędzie ma trafić do działu sprzedaży, gdzie będzie pomagać w przygotowywaniu m.in. podsumowań polis.

Oczywiście również firmy ubezpieczeniowe starają się zaradzić ryzyku wycieku danych. W planach jest zakaz udostępniania SI danych osobowych klientów. Co ciekawe, planowane zastosowanie generatywnej SI nie obejmuje obecnie ubezpieczeń na życie, działu gromadzącego najbardziej wrażliwe dane. Również ten sektor wykazuje zainteresowanie nową technologią, zachowuje jednak bardzo daleko posuniętą ostrożność. SI ma wejść tam to użytku po przetestowaniu w innych działach i opracowaniu odpowiednich rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa danych.

Mimo obaw jednych i nadziei drugich generatywna SI nie wnosi jeszcze rewolucyjnych zmian do biurokracji prywatnej i publicznej. Nowe narzędzie wymaga regulacji prawnych oraz innowacji co do jego praktycznych i bezpiecznych zastosowań. Na razie więc urzędowe pieczątki i faksy - symbol niechęci Japończyków do innowacji administracyjnych - pozostaną prawdopodobnie niezagrożone przez SI.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma