Japonia chce chronić swój rynek przed dominacją wielkich firm z USA

Japonia zaostrzy regulacje mające chronić rynek przed dominacją wielkich firm technologicznych z USA, takich jak Facebook czy Google, wobec których istnieją obawy o możliwe wykorzystanie przewagi do tłumienia konkurencyjności - informuje agencja Reutera.

Nowe prawo, którego zadaniem ma być przede wszystkim ochrona małych firm, ma zobowiązywać amerykańskich gigantów do informowania regulatorów na temat warunków zawierania umów z klientami i użytkownikami, a także składania regularnych raportów na temat operacji biznesowych - tłumaczy Reuters, powołując się na źródła bliskie sprawie.

Agencja zauważa, że decyzja rządu w Japonii wpisuje się w szerszy światowy trend widoczny nie tylko w USA, ale i w Europie oraz Australii, polegający na zaostrzaniu reguł prawnych dla firm kontrolujących wielkie platformy internetowe takie jak Facebook, Google czy Amazon. Problemy związane z działalnością tych koncernów wiążą się m.in. z możliwymi nadużyciami w dziedzinie prawa antymonopolowego, ale również zjawiskami takimi, jak szerzenie się dezinformacji, mowy nienawiści czy wykorzystanie platform do wywierania wpływu na procesy demokratyczne przez obce państwa.

Google i Facebook sprzeciwiały się zaostrzeniu przez Japonię prawa dot. ochrony konkurencyjności na rynku. Regulacja spotkała się natomiast z ciepłym przyjęciem mediów tradycyjnych, w tym - koncernu News Corp. Ruperta Murdocha.

Zmienione zostaną także zasady prawne ochrony danych osobowych w Japonii - pisze Reuters. Obecnie obowiązująca legislacja zostanie zmodyfikowana tak, by użytkownicy usług cyfrowych mogli zażądać od firm technologicznych zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. To, w jaki sposób firmy wykorzystują dane osób użytkujących ich usługi, ma być z kolei poddawane analizie przez japoński organ ds. konkurencyjności, m.in. celem stwierdzenia, czy informacje te nie służą amerykańskim koncernom do budowania przewagi rynkowej nad lokalnymi konkurentami.