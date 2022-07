Japonia chce czerpać energię z głębi oceanu

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a tradycyjne źródła, takie jak ropa i gaz ziemny, stają się niepewne z powodu rosnących napięć geopolitycznych. W efekcie większa uwaga skupia się dziś na energetyce jądrowej i odnawialnych źródłach energii. W tej ostatniej grupie Japończycy chcą zejść pod wodę, aby wykorzystać tamtejsze prądy morskie.

By korzystać z energii prądów morskich, konieczne jest stworzenie urządzeń zdolnych do długotrwałej i niezawodnej pracy na głębokości kilkudziesięciu metrów i więcej, a następnie trzeba wytworzoną energię przekazać na ląd.

Podwodne elektrownie mogą zaburzyć przepływ prądów morskich, a tym samym spowodować nieobliczalne skutki dla środowiska.

Japończycy zdają się jednak być gotowi na podjęcie tego ryzyka, przynajmniej na ograniczoną skalę.

OZE na morzu kojarzą się głównie z farmami wiatrowymi i energią pływów. Oba rozwiązania nie są jednak optymalne w Japonii. Farmy wiatrowe, elektrownie wykorzystujące energię pływów lub falowania, są narażone na niszczycielskie działania tajfunów, trzęsień ziemi i towarzyszących im tsunami. Skoro instalacje położone nad i tuż pod powierzchnią morza są wrażliwe na działanie sił przyrody, trzeba zejść głębiej.

Pomysł wykorzystania energii prądów morskich nie jest nowy, jednak na drodze ku jego realizacji stoją liczne wyzwania. Pierwszym są oczywiście problemy techniczne. Konieczne jest stworzenie urządzeń zdolnych do długotrwałej i niezawodnej pracy na głębokości kilkudziesięciu metrów i więcej, a następnie trzeba wytworzoną energię przekazać na ląd. Drugi problem jest jeszcze bardziej złożony i związany z badaniami nad klimatem. Zdaniem wielu naukowców podwodne elektrownie mogą zaburzyć przepływ prądów morskich, a tym samym spowodować nieobliczalne skutki dla środowiska.

Japończycy zdają się jednak być gotowi na podjęcie tego ryzyka, przynajmniej na ograniczoną skalę.

Firma IHI poinformowała niedawno o zakończeniu w lutym br. trwających trzy i pół roku testów nad Kairyū (prąd morski, ale też morski smok) - urządzeniem do pozyskiwania energii z prądów morskich. Maszyna ta składa się z połączonych ze sobą trzech cylindrycznych zbiorników o długości po 20 m. Centralny, górny zbiornik pełni rolę pływaka, zawiera złącze transformatora i przekaźnika mocy. Dwa dolne cylindry mieszczą turbiny napędzane dwułopatowymi wirnikami o średnicy ok. 11 m. Po przymocowaniu do dna oceanu za pomocą liny kotwicznej i kabli zasilających urządzenie może się ustawić w najbardziej efektywnym położeniu, aby wygenerować energię z przepływającego prądu głębinowego i przekazać ją do sieci.

Dla wyspiarskiego kraju gra jest warta świeczki. Według ocen IHI opływający Japonię od strony Pacyfiku prąd Kuro Siwo może pozwolić na generowanie nawet 205 GW energii - mniej więcej tyle ile obecnie wytwarzają wszystkie japońskie elektrownie.

Kairyū przechodził testy u południowo-zachodnich wybrzeży kraju na głębokości ok. 50 m. W prądzie przemieszczającym się z prędkością 2-4 węzłów urządzenie wygenerowało ok. 100 kW energii. To niewiele w porównaniu ze standardowymi morskimi turbinami wiatrowymi dającymi średnio 3,6 MW. IHI ma jednak daleko większe ambicje. W planach jest budowa większej wersji Kairyū zdolnej produkować 2 MW energii. Według ocen firmy, jeżeli uda się przezwyciężyć wszystkie problemy techniczne, obniżyć koszty produkcji i udowodnić niewielki wpływ na środowisko naturalne, to urządzenia tego typu będą w stanie pokryć od 40 do 70 proc. japońskiego zapotrzebowania na energię.

W obliczu planowanej do roku 2050 dekarbonizacji gospodarki, rosnącego nacisku na ekologiczność i rosnących cen energii, japońskie firmy inwestują coraz większe środki w nowe sposoby jej pozyskiwania. Największym zainteresowaniem cieszą się póki co wodór i amoniak. W ostatnich miesiącach rząd zachęcał do wykorzystania geotermii. Powrót do łask zaczyna także święcić energetyka jądrowa.

