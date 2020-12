Japonia dofinansuje serwisy matrymonialne oparte na technologii AI

Japoński rząd pomoże ufundować systemy oparte na technologii sztucznej inteligencji, które mają skuteczniej kojarzyć Japończyków w pary. Projekt ma na celu powstrzymanie spadającego w kraju wskaźnika urodzeń - poinformowała gazeta "Yomiuri Shimbun".

Jak poinformował dziennik "Yomiuri Shimbun", w ramach walki ze spadającą liczbą urodzeń, japoński rząd zamierza pokryć prawie 60 proc. z 2 mld jenów potrzebnych na rozbudowę technologii AI wykorzystywanej w celach matrymonialnych.

W Japonii, która ma długą tradycję swatania, władze samorządowe już od pewnego czasu współfinansują technologię AI pomagającą kojarzyć Japończyków w pary. Zwykle są to jednak systemy oparte na ograniczonych kryteriach i np. dobierające ludzi wyłącznie na podstawie wieku i wysokości dochodu. Tymczasem projekt rządowy zakłada inwestycję w oprogramowanie, które będzie brało pod uwagę także inne zmienne, m.in. zainteresowania czy wyznawane wartości. Potencjalni partnerzy będą dobierani na podstawie tych danych, nawet jeśli nie będą zgodni pod względem wieku czy zarobków. Władze liczą na to, że bardziej wyspecjalizowany system zaowocuje większą liczbą rezultatów.

Kilka japońskich prefektur już zainwestowało w podobne oprogramowanie, choć jest ono kosztowne. Przykładowo położona na północ od Tokio prefektura Saitama zainwestowała 15 mln jenów (144 tys. dolarów) w system matrymonialny, dzięki któremu udało się wyswatać w ciągu roku 21 par.

Jak pokazują rządowe statystyki, od roku 2000 do roku 2019 liczba małżeństw zawieranych w Japonii spadła o 200 tys. Liczba urodzeń w 2019 roku spadła o 5,8 proc., do około 865 tys., co jest najniższym takim wynikiem w historii.