Japonia dopuszcza roboty dostawcze do ruchu ulicznego

Spowodowany pandemią boom e-commerce sprawił, że wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem robotów w roli kurierów. Rząd Japonii upatruje w tym okazję na ułatwienie życia starszym osobom, szczególnie z prowincji. Tutaj jednak pojawia się rozdźwięk między władzami a biznesem.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Za pandemicznym wzrostem popytu na usługi dostawcze nie nadąża podaż pracowników. Krótko mówiąc - w Japonii, tak jak w wielu miejscach na świecie indziej na świecie, brakuje kurierów. Z tym samym problemem zmaga się też poczta poszukująca listonoszy. Nie powinno dziwić więc, że Nippon Yūsei Kōsha (Poczta Japońska) nawiązała współpracę ze specjalizująca się w dziedzinie robotyki tokijską firmą ZMP. Efektem tego partnerstwa jest robot dostawczy DeliRo. Przeprowadzono już testy w Tokio, a ich rezultaty są zachęcające.

W celu ograniczenia wypadków prędkość robotów została ograniczona do 6 km/h

Poczta i ZMP nie są jedynymi podmiotami pracującymi nad tego typu maszynami. Swojego robota dostawczego Hakobo rozwija Panasonic. Gigant japońskiego przemysłu przeprowadził już testy eksploatacyjne w położonym w pobliżu Tokio mieście Fujisawa. Oprócz rozwożenia przesyłek Hakobo oferował również przechodniom możliwość kupna gorących napojów i przekąsek.

Oba roboty to właściwie autonomiczne samobieżne wózki. Jednak aby oswoić ludzi z nowymi uczestnikami ruchu ulicznego i ich funkcjonowaniem w społeczeństwie, twórcy starali się nadać im szereg pozytywnych cech. Roboty są urocze i uprzejme. DeliRo posiada duże, wyraziste oczy, w których mogą pojawić się łzy jeśli piesi zablokują mu drogę. Z kolei Hakobo może omijać przechodniów, wysyłając jednocześnie głosowy komunikat “przepraszam, przechodzę”. Front tego robota ma imitować przyjazną twarz.

Jak widać roboty dostawcze mają poruszać się przede wszystkim po chodnikach. W celu ograniczenia wypadków ich prędkość została ograniczona do 6 km/h. Twórców cały czas zaprząta kwestia poradzenia sobie z sytuacją, gdy w skutek błędu systemu nawigacji lub nieprzewidzianych zdarzeń robot znajdzie się na jezdni i dojdzie do kolizji z samochodem. Póki co najskuteczniejszym rozwiązaniem jest monitorowanie przez człowieka. Panasonic stworzył system, dzięki któremu jeden pracownik może kontrolować pracę czterech Hakobo i w razie konieczności przejąć kontrolę.

Rząd Japonii preferuje wdrożenie robotów dostawczych do eksploatacji najpierw na terenach wiejskich i w mniejszych miastach

Dopuszczenie robotów do ruchu ulicznego wymagało zmian w przepisach. Wejdą one w życie w kwietniu tego roku. Mimo życzliwego zainteresowania władze podchodzą ostrożnie do nowej technologii. W rozmowie z dziennikiem The Japan Times Hiroki Kanda z Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) stwierdził, że nie wierzy w szybkie zarojenie się robotów na ulicach. Będzie to raczej proces stopniowy, a na uwadze trzeba jeszcze mieć ochronę miejsc pracy.

Z tego względu rząd preferuje wdrożenie robotów dostawczych do eksploatacji najpierw na terenach wiejskich i w mniejszych miastach, a dopiero potem w metropoliach. Ma to również zwiększyć dostęp mieszkańców prowincji nie tylko do usług kurierskich, ale także artykułów codziennego użytku. To kolejny element polityki rządu, mający ułatwić życie zwłaszcza starszym mieszkańcom wyludniających się mniejszych miejscowości. Zdaniem prezesa ZMP Hisashiego Taniguchiego z czasem będzie można rozszerzyć zakres zadań stawianych przed robotami, na przykład o sprawdzanie bezpieczeństwa osób starszych.

Yutaka Uchimura, profesor Shibaura Institute of Technology (SIT), zwraca uwagę na jeszcze jedną zaletę wsi i miasteczek. Z uwagi na mniejszy ruch pieszy i samochodowy zastosowanie robotów dostawczych będzie tam zwyczajnie bezpieczniejsze. Łatwiej będzie też ćwiczyć oprogramowanie sterujące. Jednak już teraz producenci zwracają uwagę, że w dużych miastach wykorzystanie robotów będzie bardziej opłacalne komercyjnie.