Japonia: Honda zmniejszy produkcję w dwóch swoich fabrykach

Honda zamierza zmniejszyć produkcję w dwóch swoich fabrykach w Japonii w związku z obawami o dostawy części z terenu Chin, gdzie epidemia koronawirusa nadal zakłóca funkcjonowanie gospodarki - podała w poniedziałek agencja Kyodo, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

Dotąd drugi co do wielkości producent samochodów w Japonii był w stanie utrzymać dotychczasowy poziom produkcji, zwiększając produkcję tych modeli, do budowy których firma dysponowała wystarczającym zapasem części.

Według jednego ze źródeł agencji Honda zapewnia, że planowane ograniczenie produkcji - na około tydzień w marcu - w zakładach Sayama i Yorii w prefekturze Saitama to "tymczasowy środek", a żadna z linii produkcyjnych nie zostanie zatrzymana.

Z kolei Nissan zamierza wstrzymać produkcję 6 marca oraz w każdą sobotę i niedzielę miesiąca w zakładach w prefekturze Fukuoka, a jego fabryka wytwarzająca karoserie w prefekturze Kanagawa nie będzie pracować 3 i 7 marca - podała Kyodo, także powołując się na nieoficjalne źródła.