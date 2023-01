Japonia i Holandia dołączą do kontroli produkcji chipów w Chinach

Japonia i Holandia dołączą do Stanów Zjednoczonych we wdrażaniu kontroli eksportu sprzętu do produkcji półprzewodników w Chinach, poinformował w piątek Bloomberg News.

Rozmowy trójstronne mają się zakończyć już w piątek czasu amerykańskiego, podał Bloomberg News , powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Holandia rozszerzyłaby ograniczenia nałożone na ASML Holding NV, które uniemożliwiłby sprzedaż maszyn kluczowych do produkcji niektórych rodzajów zaawansowanych układów scalonych, poinformował Bloomberg. Japonia z kolei nałożyłaby podobne ograniczenia na Nikon Corp.

Źródła poinformowały Reutera, że umowa między urzędnikami holenderskimi i amerykańskimi może zostać zawarta do końca miesiąca, ponieważ przedstawiciele obu krajów spotkają się w piątek w Waszyngtonie.

Jak ocenia Bloomberg, jeśli USA, Japonia i Holandia postanowią działać wspólnie w tym obszarze, to Pekin może wkrótce mieć problemy z dostępem do sprzętu, technologii i know-how potrzebnych do produkcji zaawansowanych rodzajów półprzewodników.

Administracja prezydenta Bidena wprowadziła w październiku szeroko zakrojone restrykcje mające spowolnić rozwój technologiczny i militarny Chin. Przewidziano między innymi zakaz sprzedaży niektórych rodzajów nowoczesnych chipów i sprzętu do ich produkcji.