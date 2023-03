Japonia idzie na technologiczną wojnę z Chinami. Chodzi o eksport czipów

Rząd Japonii ogłosił w piątek zacieśnienie kontroli eksportu najnowszych technologii produkcji układów scalonych m.in. do Chin. Tokio przyłącza się tym samym do kampanii Waszyngtonu, by utrudnić Pekinowi prace nad zaawansowanymi półprzewodnikami.

Japońskie restrykcje dotyczą 23 rodzajów sprzętu do produkcji chipów

Według mediów zaostrzone restrykcje wejdą w życie w lipcu. Japońskie władze uzasadniły ograniczenie eksportu obawami, że technologie mogą zostać zastosowane do produkcji broni. Nie ogłosiły wprost, że celem tych działań są Chiny, a jednak krok ten prawdopodobnie wywoła niezadowolenie Pekinu - ocenia agencja Kyodo.

"Celem jest zapobieganie przekierowaniu naszej technologii do wykorzystania wojskowego (…) nie mamy na myśli żadnego konkretnego kraju" - zapewnił minister gospodarki, handlu i przemysł Yasutoshi Nishimura.

Zaznaczył jednak przy tym, że Japonia chce "wywiązać się z odpowiedzialności wobec społeczności międzynarodowej" i "wnieść wkład w pokój i bezpieczeństwo".

Dziennik "Financial Times" wpisuje decyzję rządu Japonii w nasilającą się "wojnę czipową" pomiędzy USA a Chinami. Sektor zaawansowanych półprzewodników stał się kluczowym polem coraz intensywniejszej rywalizacji między dwiema największymi gospodarkami świata.

Japońskie restrykcje dotyczą 23 rodzajów sprzętu używanego do produkcji półprzewodników i formalnie obejmują wszystkie państwa, z wyjątkiem 42 krajów i regionów znajdujących się na "białej liście". Są na niej m.in. USA, Korea Południowa i Tajwan, ale nie Chiny - podała stacja NHK.

USA, Japonia i Holandia chcą odciąć Chiny od najnowocześniejszych czipów

Japonia zobowiązała się do wprowadzenia restrykcji wobec ChRL w ramach trójstronnego porozumienia z USA i Holandią - przypomina "FT", oceniając, że znacznie ograniczy to możliwość importu do Chin urządzeń do wytwarzania czipów stosowanych m.in. w sektorze sztucznej inteligencji.

Według brytyjskiej gazety na globalnym rynku takiego sprzętu dominują trzy koncerny: amerykański Applied Materials, holenderski ASML Holding i japoński Tokyo Electron. Restrykcje ogłoszone przez władze Japonii wpłyną prawdopodobnie na eksport do Chin produktów tej ostatniej firmy.

USA, Japonia i Holandia zawarły porozumienie w sprawie odcięcia Chin od najnowocześniejszych czipów w styczniu. Wcześniej szeroko zakrojone restrykcje wprowadziły już władze w Waszyngtonie. Urzędnicy oceniali wtedy, że ograniczenia będą w pełni skuteczne tylko jeśli przyłączą się do nich Holandia i Japonia.

Komunistyczne władze Chin twierdzą, że USA starają się ograniczyć rozwój ich kraju pod pretekstem obaw o bezpieczeństwo narodowe. Szef chińskiego MSZ Qin Gang ostrzegł w marcu, że jeśli USA nie zmienią kursu, dojdzie do "konfliktu i konfrontacji", które mogą mieć "katastrofalne skutki" dla świata.