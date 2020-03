Japonia planuje nowy system licencji na drony

Rząd w Tokio planuje ustanowić nowy system licencji na drony. Operatorzy z uprawnieniami będą mogli sterować urządzeniami, nawet jeśli znajdują się one poza zasięgiem wzroku pilota – wskazała agencja Kyodo, cytując anonimowe źródła.

Propozycja japońskiego rządu jest częścią inicjatywy rozszerzenia wykorzystania dronów m.in. do dostaw zakupów i leków czy do pomocy patrolom ochrony, zwłaszcza na obszarach, gdzie dominują społeczności osób starszych - przekazali informatorzy agencji.

Licencja ma według obecnych planów zacząć funkcjonować w roku fiskalnym 2022. Jednym z wymagań ma być przekroczenie określonego wieku przez pilota, który będzie zobowiązany do pomyślnego ukończenia testów pisemnych i praktycznych. Uprawnienia mają być nadawane na określony czas. Posiadacz licencji będzie zatem zmuszony do jej okresowego odnawiania. Nielegalne loty dronem mogą zaś prowadzić do zawieszenia bądź anulowania pozwolenia, podobnie jak to jest z prawem jazdy.

Złożony z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego panel ds. wykorzystania dronów ma zaproponować plan wprowadzenia licencji w raporcie składanym władzom kraju we wtorek - dodało źródło Kyodo. Rząd w Tokio ma zaś podjąć inicjatywę, ustalić ostateczne szczegóły licencji i przedstawić japońskiemu Zgromadzeniu Narodowemu projekt zmian w ustawie dot. aeronautyki cywilnej w przyszłym roku.